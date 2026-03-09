Відео
Смачний сніданок з 5 яєць та 100 г борошна — спробуйте цей рецепт

Смачний сніданок з 5 яєць та 100 г борошна — спробуйте цей рецепт

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 05:04
Сніданок з 5 яєць та 100 г борошна — швидкий рецепт млинців з сиром і овочами
Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді для смачного сніданку достатньо кількох простих інгредієнтів. Цей рецепт млинців готується з яєць, молока та борошна, а всередині ховається апетитна сирна начинка. Додаємо трохи помідорів і зеленої цибулі — і звичайний сніданок перетворюється на ароматну та ситну страву. Готується все дуже швидко, тому рецепт чудово підійде навіть для зайнятого ранку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • молоко — 230 г;
  • борошно — 130 г;
  • зелена цибуля — 1 невеликий пучок;
  • помідори — 150 г;
  • сир твердий — 120 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйця розбити у глибоку миску. Додати сіль, чорний перець і добре перемішати вінчиком до однорідної консистенції. Після цього додати молоко та знову перемішати. Далі додати борошно і ретельно розмішати масу, щоб у тісті не залишилося грудочок. Консистенція повинна бути гладкою і трохи рідкою, схожою на тісто для тонких млинців.

що приготувати на сніданок
Зелень та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Зелену цибулю дрібно нарізати. Помідори нарізати невеликими кубиками. Додати підготовлені овочі до тіста і добре перемішати. Сир натерти на великій тертці і відкласти окремо. Сковороду добре розігріти на середньому вогні. Перед приготуванням першого млинця додати трохи олії, щоб поверхня не прилипала.

null
Млинці з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Налити невелику кількість тіста на сковороду і рівномірно розподілити по поверхні. Готувати млинець до золотистого кольору приблизно 2–3 хвилини, після чого обережно перевернути на інший бік.

null
Готовий сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли млинець майже готовий, на один край додати трохи тертого сиру. Другим краєм накрити сир, формуючи півколо. Залишити на сковороді ще на кілька секунд, щоб сир добре розплавився. Готові млинці перекласти на тарілку і подавати гарячими. Такий сніданок виходить дуже ситним, ароматним і чудово підходить для початку дня.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

Сніданок яйця помідор рецепт ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
