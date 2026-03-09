Завтрак из 5 яиц и 100 г муки — быстрый рецепт блинов с творогом и овощами

Блины на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда для вкусного завтрака достаточно нескольких простых ингредиентов. Этот рецепт блинов готовится из яиц, молока и муки, а внутри скрывается аппетитная творожная начинка. Добавляем немного помидоров и зеленого лука — и обычный завтрак превращается в ароматное и сытное блюдо. Готовится все очень быстро, поэтому рецепт отлично подойдет даже для занятого утра.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

молоко — 230 г;

мука — 130 г;

зеленый лук — 1 небольшой пучок;

помидоры — 150 г;

сыр твердый — 120 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйца разбить в глубокую миску. Добавить соль, черный перец и хорошо перемешать венчиком до однородной консистенции. После этого добавить молоко и снова перемешать. Далее добавить муку и тщательно размешать массу, чтобы в тесте не осталось комочков. Консистенция должна быть гладкой и немного жидкой, похожей на тесто для тонких блинов.

Зелень и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Зеленый лук мелко нарезать. Помидоры нарезать небольшими кубиками. Добавить подготовленные овощи к тесту и хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке и отложить отдельно. Сковороду хорошо разогреть на среднем огне. Перед приготовлением первого блина добавить немного масла, чтобы поверхность не прилипала.

Блины с сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Налить небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределить по поверхности. Готовить блин до золотистого цвета примерно 2-3 минуты, после чего осторожно перевернуть на другую сторону.

Готовый завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда блин почти готов, на один край добавить немного тертого сыра. Вторым краем накрыть сыр, формируя полукруг. Оставить на сковороде еще на несколько секунд, чтобы сыр хорошо расплавился. Готовые блины переложить на тарелку и подавать горячими. Такой завтрак получается очень сытным, ароматным и прекрасно подходит для начала дня.

