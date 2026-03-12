Картофельные блины за 10 минут — простой рецепт на завтрак

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — быстрый рецепт
Картофельные блинчики — отличный вариант быстрого и сытного завтрака. Они готовятся из простых ингредиентов, но получаются очень нежными и ароматными благодаря сочетанию картофеля, сливочного масла и твердого сыра. Они жарятся буквально за несколько минут и отлично подходят как самостоятельное блюдо или как основа для сэндвичей.
Вам понадобится:
- картофель — 700 г;
- соль — 1-2 ч. л.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло сливочное — 20 г;
- сыр твердый — 180 г;
- мука — примерно 220 г;
- масло сливочное — 40 г для смазывания.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и отварить в воде без соли до полной мягкости. После приготовления слить всю воду. Пока картофель еще горячий, добавить соль и сливочное масло. Тщательно растолочь картофель толкушкой до однородного пюре. Важно использовать именно толкушку, чтобы масса осталась плотной и нежной.
Твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить его к горячему картофельному пюре вместе с черным молотым перцем. Хорошо перемешать, чтобы сыр начал немного плавиться и равномерно распределился в массе. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Оно должно оставаться нежным и немного липким, но хорошо держать форму. Готовое тесто поделить примерно на 8 одинаковых частей.
Каждую часть сформировать в шарик, слегка присыпать мукой и руками растянуть в тонкую лепешку. Сковороду хорошо разогреть на среднем огне без масла. Добавить лепешку и обжарить до появления легкой румяной корочки. Перевернуть блинчик и готовить еще несколько секунд с другой стороны. Готовые лепешки сразу смазать небольшим количеством сливочного масла.
Подавать картофельные блины горячими. Они хорошо сочетаются со сметаной, различными соусами или могут служить основой для домашних сэндвичей с мясом, овощами и зеленью.
