Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Картофельные блины на завтрак за 10 минут — быстрый рецепт

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — быстрый рецепт

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 05:04
Картофельные блины за 10 минут — простой рецепт на завтрак
Картофельные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Картофельные блинчики — отличный вариант быстрого и сытного завтрака. Они готовятся из простых ингредиентов, но получаются очень нежными и ароматными благодаря сочетанию картофеля, сливочного масла и твердого сыра. Они жарятся буквально за несколько минут и отлично подходят как самостоятельное блюдо или как основа для сэндвичей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 700 г;
  • соль — 1-2 ч. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло сливочное — 20 г;
  • сыр твердый — 180 г;
  • мука — примерно 220 г;
  • масло сливочное — 40 г для смазывания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и отварить в воде без соли до полной мягкости. После приготовления слить всю воду. Пока картофель еще горячий, добавить соль и сливочное масло. Тщательно растолочь картофель толкушкой до однородного пюре. Важно использовать именно толкушку, чтобы масса осталась плотной и нежной.

рецепт картопляних млинців
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить его к горячему картофельному пюре вместе с черным молотым перцем. Хорошо перемешать, чтобы сыр начал немного плавиться и равномерно распределился в массе. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Оно должно оставаться нежным и немного липким, но хорошо держать форму. Готовое тесто поделить примерно на 8 одинаковых частей.

рецепт картопляних млинців на сніданок
Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть сформировать в шарик, слегка присыпать мукой и руками растянуть в тонкую лепешку. Сковороду хорошо разогреть на среднем огне без масла. Добавить лепешку и обжарить до появления легкой румяной корочки. Перевернуть блинчик и готовить еще несколько секунд с другой стороны. Готовые лепешки сразу смазать небольшим количеством сливочного масла.

смачні картопляні млинці на сніданок
Картофельные блины. Фото: gospodynka.com.u

Подавать картофельные блины горячими. Они хорошо сочетаются со сметаной, различными соусами или могут служить основой для домашних сэндвичей с мясом, овощами и зеленью.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

картошка оладьи идея для завтрака блины рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации