Картофельные блины за 10 минут — простой рецепт на завтрак

Картофельные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Картофельные блинчики — отличный вариант быстрого и сытного завтрака. Они готовятся из простых ингредиентов, но получаются очень нежными и ароматными благодаря сочетанию картофеля, сливочного масла и твердого сыра. Они жарятся буквально за несколько минут и отлично подходят как самостоятельное блюдо или как основа для сэндвичей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 700 г;

соль — 1-2 ч. л.;

перец черный молотый — по вкусу;

масло сливочное — 20 г;

сыр твердый — 180 г;

мука — примерно 220 г;

масло сливочное — 40 г для смазывания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать крупными кусочками и отварить в воде без соли до полной мягкости. После приготовления слить всю воду. Пока картофель еще горячий, добавить соль и сливочное масло. Тщательно растолочь картофель толкушкой до однородного пюре. Важно использовать именно толкушку, чтобы масса осталась плотной и нежной.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить его к горячему картофельному пюре вместе с черным молотым перцем. Хорошо перемешать, чтобы сыр начал немного плавиться и равномерно распределился в массе. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Оно должно оставаться нежным и немного липким, но хорошо держать форму. Готовое тесто поделить примерно на 8 одинаковых частей.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть сформировать в шарик, слегка присыпать мукой и руками растянуть в тонкую лепешку. Сковороду хорошо разогреть на среднем огне без масла. Добавить лепешку и обжарить до появления легкой румяной корочки. Перевернуть блинчик и готовить еще несколько секунд с другой стороны. Готовые лепешки сразу смазать небольшим количеством сливочного масла.

Картофельные блины. Фото: gospodynka.com.u

Подавать картофельные блины горячими. Они хорошо сочетаются со сметаной, различными соусами или могут служить основой для домашних сэндвичей с мясом, овощами и зеленью.

