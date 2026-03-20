Картофельные блины с сыром на завтрак: понадобится 300 мл. молока и 2 картофеля

Картофельные блины на завтрак: понадобится 300 мл молока и 2 картошки
Дата публикации 20 марта 2026 05:04
Картофельные блинчики. Фото: smakuiemo.com.ua
Вкусный и необычный вариант завтрака, который точно стоит попробовать. Картофельные блинчики получаются нежными, ароматными и очень сытными, а зелень и специи добавляют им яркого вкуса. В сочетании с крем-сыром и свежим огурцом блюдо становится еще более аппетитным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт. (350-380 г);
- молоко — 300 мл. + 70 мл.;
- мука — 140 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- зелень (укроп и петрушка) — 30 г;
- сливочное масло — 20 г.
Для начинки:
- крем-сыр — 100 г;
- свежий огурец — 1-2 шт.
Способ приготовления
- Картофель отварить, сделать пюре со сливочным маслом.
- Добавить теплое молоко, яйца, соль, специи и зелень, перемешать.
- Добавить муку и замешать тесто консистенции как на блины.
- Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистости, при необходимости добавить еще немного молока, чтобы тесто оставалось жидким.
- Подавать с крем-сыром и свежим огурцом.
