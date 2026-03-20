Картофельные блины с сыром на завтрак: понадобится 300 мл. молока и 2 картофеля

Картофельные блинчики. Фото: smakuiemo.com.ua

Вкусный и необычный вариант завтрака, который точно стоит попробовать. Картофельные блинчики получаются нежными, ароматными и очень сытными, а зелень и специи добавляют им яркого вкуса. В сочетании с крем-сыром и свежим огурцом блюдо становится еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 2 шт. (350-380 г);

молоко — 300 мл. + 70 мл.;

мука — 140 г;

яйца — 2 шт.;

масло — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

зелень (укроп и петрушка) — 30 г;

сливочное масло — 20 г.

Для начинки:

крем-сыр — 100 г;

свежий огурец — 1-2 шт.

Способ приготовления

Картофель отварить, сделать пюре со сливочным маслом. Добавить теплое молоко, яйца, соль, специи и зелень, перемешать. Добавить муку и замешать тесто консистенции как на блины. Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистости, при необходимости добавить еще немного молока, чтобы тесто оставалось жидким. Подавать с крем-сыром и свежим огурцом.

