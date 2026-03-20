Главная Вкус Картофельные блины на завтрак: понадобится 300 мл молока и 2 картошки

Картофельные блины на завтрак: понадобится 300 мл молока и 2 картошки

Дата публикации 20 марта 2026 05:04
Картофельные блины с сыром на завтрак: понадобится 300 мл. молока и 2 картофеля
Картофельные блинчики. Фото: smakuiemo.com.ua

Вкусный и необычный вариант завтрака, который точно стоит попробовать. Картофельные блинчики получаются нежными, ароматными и очень сытными, а зелень и специи добавляют им яркого вкуса. В сочетании с крем-сыром и свежим огурцом блюдо становится еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 2 шт. (350-380 г);
  • молоко — 300 мл. + 70 мл.;
  • мука — 140 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • зелень (укроп и петрушка) — 30 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Для начинки:

  • крем-сыр — 100 г;
  • свежий огурец — 1-2 шт.

Способ приготовления

  1. Картофель отварить, сделать пюре со сливочным маслом.
  2. Добавить теплое молоко, яйца, соль, специи и зелень, перемешать.
  3. Добавить муку и замешать тесто консистенции как на блины.
  4. Жарить блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистости, при необходимости добавить еще немного молока, чтобы тесто оставалось жидким.
  5. Подавать с крем-сыром и свежим огурцом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
