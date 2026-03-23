Блины с соленой начинкой за 15 минут: вариант вкусного завтрака
Дата публикации 23 марта 2026 04:44
Блинчики с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua
Эти блины с соленой начинкой готовятся всего за 15 минут — тесто без дрожжей, а начинка простая и ароматная. Получается нежно, сочно и очень вкусно. Идеально для будней, когда хочется чего-нибудь горячего и домашнего без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 400 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 200 г;
- масло — 2 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- вареная колбаса — 100 г;
- сыр твердый — 100 г;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- сливочный сыр — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Взбить яйца с солью и сахаром до однородности, добавить часть молока и перемешать.
- Добавить муку и остальное молоко, влить масло и замесить гладкое тесто без комочков.
- Измельчить колбасу и сыр, добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать с тестом.
- Разогреть сковородку с небольшим количеством масла, влить порцию теста и обжаривать блины до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовые блины можно смазать сливочным сыром и скрутить в рулетики для большей нежности.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.
Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.
Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.
