Україна
Главная Вкус Блины с соленой начинкой за 15 минут: вариант вкусного завтрака

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 04:44
Блинчики с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти блины с соленой начинкой готовятся всего за 15 минут — тесто без дрожжей, а начинка простая и ароматная. Получается нежно, сочно и очень вкусно. Идеально для будней, когда хочется чего-нибудь горячего и домашнего без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 400 мл.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 200 г;
  • масло — 2 ст.л.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • вареная колбаса — 100 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • сливочный сыр — по желанию;
  • масло — для жарки.
рецепт млинців з начинкою
Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с солью и сахаром до однородности, добавить часть молока и перемешать.
  2. Добавить муку и остальное молоко, влить масло и замесить гладкое тесто без комочков.
  3. Измельчить колбасу и сыр, добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать с тестом.
  4. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла, влить порцию теста и обжаривать блины до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. Готовые блины можно смазать сливочным сыром и скрутить в рулетики для большей нежности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
