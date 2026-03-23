Блины с соленой начинкой за 15 минут: вариант вкусного завтрака

Блинчики с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти блины с соленой начинкой готовятся всего за 15 минут — тесто без дрожжей, а начинка простая и ароматная. Получается нежно, сочно и очень вкусно. Идеально для будней, когда хочется чего-нибудь горячего и домашнего без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 400 мл.;

яйца — 3 шт.;

мука — 200 г;

масло — 2 ст.л.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 1 ст.л.;

вареная колбаса — 100 г;

сыр твердый — 100 г;

зеленый лук — небольшой пучок;

сливочный сыр — по желанию;

масло — для жарки.

Приготовление блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и сахаром до однородности, добавить часть молока и перемешать. Добавить муку и остальное молоко, влить масло и замесить гладкое тесто без комочков. Измельчить колбасу и сыр, добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать с тестом. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла, влить порцию теста и обжаривать блины до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые блины можно смазать сливочным сыром и скрутить в рулетики для большей нежности.

