Вкусные блины на воде на завтрак: понадобится 2 яйца и 250 г муки

Блины на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти блины на воде — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Простой набор ингредиентов и легкое приготовление позволяют получить тонкие, нежные блины, которые прекрасно сочетаются как со сладкими, так и с солеными начинками.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 500 мл.;

мука — 250 г;

сахар — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка.

Ингредиенты для блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены. Добавить воду комнатной температуры и перемешать до однородности. Постепенно добавить просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы получить гладкое тесто без комочков. Добавить растительное масло и еще раз перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию, чтобы тесто было жидким. Разогреть сковороду, слегка смазать маслом перед первым блином. Вылить небольшое количество теста, равномерно распределить по поверхности и жарить на среднем огне до золотистого цвета, после чего перевернуть и подрумянить с другой стороны. Готовые блины сложить стопкой и подавать теплыми с любимыми дополнениями.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Читайте также:

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.