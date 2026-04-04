Україна
Вкусные блины на воде на завтрак: понадобится 2 яйца и 250 г муки

Вкусные блины на воде на завтрак: понадобится 2 яйца и 250 г муки

Дата публикации 4 апреля 2026 05:04
Блины на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти блины на воде — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Простой набор ингредиентов и легкое приготовление позволяют получить тонкие, нежные блины, которые прекрасно сочетаются как со сладкими, так и с солеными начинками.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 500 мл.;
  • мука — 250 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • подсолнечное масло — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка.
Ингредиенты для блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены.
  2. Добавить воду комнатной температуры и перемешать до однородности.
  3. Постепенно добавить просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы получить гладкое тесто без комочков.
  4. Добавить растительное масло и еще раз перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию, чтобы тесто было жидким.
  5. Разогреть сковороду, слегка смазать маслом перед первым блином.
  6. Вылить небольшое количество теста, равномерно распределить по поверхности и жарить на среднем огне до золотистого цвета, после чего перевернуть и подрумянить с другой стороны.
  7. Готовые блины сложить стопкой и подавать теплыми с любимыми дополнениями.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
