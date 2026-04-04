Вкусные блины на воде на завтрак: понадобится 2 яйца и 250 г муки
Дата публикации 4 апреля 2026 05:04
Блины на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua
Эти блины на воде — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Простой набор ингредиентов и легкое приготовление позволяют получить тонкие, нежные блины, которые прекрасно сочетаются как со сладкими, так и с солеными начинками.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 500 мл.;
- мука — 250 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены.
- Добавить воду комнатной температуры и перемешать до однородности.
- Постепенно добавить просеянную муку, тщательно перемешивая, чтобы получить гладкое тесто без комочков.
- Добавить растительное масло и еще раз перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию, чтобы тесто было жидким.
- Разогреть сковороду, слегка смазать маслом перед первым блином.
- Вылить небольшое количество теста, равномерно распределить по поверхности и жарить на среднем огне до золотистого цвета, после чего перевернуть и подрумянить с другой стороны.
- Готовые блины сложить стопкой и подавать теплыми с любимыми дополнениями.
