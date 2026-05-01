Больше завтрак никто не пропускает: блины на 4 человека за 10 минут: блинчики на 4 человека

Главная Вкус Больше завтрак никто не пропускает: блины на 4 человека за 10 минут

Дата публикации 1 мая 2026 05:04
Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины идеально подходят для быстрого завтрака, когда нет времени долго стоять у плиты. Они получаются нежные, сытные и с аппетитной начинкой из сыра и ветчины. Готовятся очень просто и всегда получаются удачными. Такой вариант точно понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 4 порции):

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • молоко — 500 г;
  • мука — 150 г;
  • масло растительное — 30 г;
  • ветчина или колбаса — 100 г;
  • твердый сыр — 100 г.
Тесто и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью и сахаром до легкой пены. Добавить часть молока и перемешать.
  2. Постепенно всыпать муку, размешать до однородного теста без комочков.
  3. Добавить оставшееся молоко, масло, нарезанную ветчину и тертый сыр.
  4. Разогреть сковороду и выпекать блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
