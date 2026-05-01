Больше завтрак никто не пропускает: блины на 4 человека за 10 минут: блинчики на 4 человека

Больше завтрак никто не пропускает: блины на 4 человека за 10 минут
Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 05:04
Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Эти блины идеально подходят для быстрого завтрака, когда нет времени долго стоять у плиты. Они получаются нежные, сытные и с аппетитной начинкой из сыра и ветчины. Готовятся очень просто и всегда получаются удачными. Такой вариант точно понравится и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 4 порции):
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- молоко — 500 г;
- мука — 150 г;
- масло растительное — 30 г;
- ветчина или колбаса — 100 г;
- твердый сыр — 100 г.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью и сахаром до легкой пены. Добавить часть молока и перемешать.
- Постепенно всыпать муку, размешать до однородного теста без комочков.
- Добавить оставшееся молоко, масло, нарезанную ветчину и тертый сыр.
- Разогреть сковороду и выпекать блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Реклама