Больше завтрак никто не пропускает: блины на 4 человека за 10 минут: блинчики на 4 человека

Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины идеально подходят для быстрого завтрака, когда нет времени долго стоять у плиты. Они получаются нежные, сытные и с аппетитной начинкой из сыра и ветчины. Готовятся очень просто и всегда получаются удачными. Такой вариант точно понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 4 порции):

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

молоко — 500 г;

мука — 150 г;

масло растительное — 30 г;

ветчина или колбаса — 100 г;

твердый сыр — 100 г.

Тесто и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с солью и сахаром до легкой пены. Добавить часть молока и перемешать. Постепенно всыпать муку, размешать до однородного теста без комочков. Добавить оставшееся молоко, масло, нарезанную ветчину и тертый сыр. Разогреть сковороду и выпекать блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Читайте также:

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.