Булочки з яблуками на сковороді: швидка домашня випічка без дріжджів

Булочки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжне сирне тісто, ароматні яблука та легка рум’яна скоринка роблять ці булочки особливо апетитними. Готуються вони швидко, без тривалого замішування та очікування, поки тісто підросте. Для рецепта знадобляться прості продукти, які легко знайти вдома.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 250 г;

борошно — приблизно 250 г;

цукор — 70 г або до смаку;

яйце — 1 шт.;

сметана — 50 г;

сода — 1 ч. ложка;

сіль — ½ ч. ложки;

ванільний цукор — 1 ч. ложка;

цедра лимона — до смаку;

яблука — 2 шт.;

лимонний сік — за бажанням;

кориця — за бажанням;

олія — для смаження.

Сирні булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змішати сир, яйце, сметану, цукор, ванільний цукор, сіль, соду та лимонну цедру. Поступово додати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Яблука очистити, видалити серцевину та нарізати дрібними кубиками. За бажанням збризнути лимонним соком і посипати корицею. Розкачати тісто у пласт завтовшки 5–7 мм, рівномірно розподілити яблука та скрутити у рулет. Нарізати шматочками завширшки 2–3 см і злегка сформувати руками. Розігріти олію на сковороді, викласти булочки зрізом догори та смажити на помірному вогні по 3–4 хвилини з кожного боку. За потреби наприкінці накрити кришкою на 2–3 хвилини. Готові булочки перекласти на паперовий рушник і за бажанням посипати цукровою пудрою.

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