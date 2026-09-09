Сирні оладки з двома видами яєць: простий білковий сніданок

Оладки з двома видами яєць за 15 хвилин: рецепт на сніданок
Ua ru
9 вересня 2026 05:04
Білкові оладки. Фото: gospodynka.com.ua
Такий варіант допоможе урізноманітнити звичне ранкове меню без складного тіста. Сирна основа робить оладки м’якими всередині, а кунжут додає легкого хрускоту.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варені яйця — 2 шт.;
- сирі яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- кисломолочний сир — 300 г;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- чорний кунжут — 1 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- зелена цибуля — 4–5 шт.;
- трохи олії для смаження.
Спосіб приготування
- Варені яйця натріть або дрібно наріжте. Твердий сир натріть, кисломолочний сир розімніть виделкою.
- Змішайте все з сіллю, кунжутом, сирими яйцями та крохмалем. Додайте подрібнену зелену цибулю.
- Перемішайте масу та мокрими руками сформуйте невеликі кульки, злегка приплюснувши їх.
- Розігрійте сковорідку, додайте трохи олії та викладіть оладки.
- Накрийте кришкою і смажте близько 5 хвилин на середньому вогні.
- Обережно переверніть і готуйте ще кілька хвилин до золотистої скоринки.
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