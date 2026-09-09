Сирні оладки з двома видами яєць: простий білковий сніданок

Білкові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий варіант допоможе урізноманітнити звичне ранкове меню без складного тіста. Сирна основа робить оладки м’якими всередині, а кунжут додає легкого хрускоту.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варені яйця — 2 шт.;

сирі яйця — 2 шт.;

твердий сир — 70 г;

кисломолочний сир — 300 г;

сіль — 1/4 ч. л.;

чорний кунжут — 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

зелена цибуля — 4–5 шт.;

трохи олії для смаження.

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Варені яйця натріть або дрібно наріжте. Твердий сир натріть, кисломолочний сир розімніть виделкою. Змішайте все з сіллю, кунжутом, сирими яйцями та крохмалем. Додайте подрібнену зелену цибулю. Перемішайте масу та мокрими руками сформуйте невеликі кульки, злегка приплюснувши їх. Розігрійте сковорідку, додайте трохи олії та викладіть оладки. Накрийте кришкою і смажте близько 5 хвилин на середньому вогні. Обережно переверніть і готуйте ще кілька хвилин до золотистої скоринки.

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