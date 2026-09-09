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Головна Смак Оладки з двома видами яєць за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Оладки з двома видами яєць за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
9 вересня 2026 05:04
Сирні оладки з двома видами яєць: простий білковий сніданок
Білкові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий варіант допоможе урізноманітнити звичне ранкове меню без складного тіста. Сирна основа робить оладки м’якими всередині, а кунжут додає легкого хрускоту.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варені яйця — 2 шт.;
  • сирі яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 70 г;
  • кисломолочний сир — 300 г;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • чорний кунжут — 1 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • зелена цибуля — 4–5 шт.;
  • трохи олії для смаження.
рецепт сирних оладок
Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Варені яйця натріть або дрібно наріжте. Твердий сир натріть, кисломолочний сир розімніть виделкою.
  2. Змішайте все з сіллю, кунжутом, сирими яйцями та крохмалем. Додайте подрібнену зелену цибулю.
  3. Перемішайте масу та мокрими руками сформуйте невеликі кульки, злегка приплюснувши їх.
  4. Розігрійте сковорідку, додайте трохи олії та викладіть оладки.
  5. Накрийте кришкою і смажте близько 5 хвилин на середньому вогні.
  6. Обережно переверніть і готуйте ще кілька хвилин до золотистої скоринки.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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