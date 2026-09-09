Творожные оладьи с двумя видами яиц: простой белковый завтрак

Белковые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Такой вариант поможет разнообразить привычное утреннее меню без приготовления сложного теста. Творожная основа делает оладьи мягкими внутри, а кунжут придает им легкий хруст.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

варёные яйца — 2 шт.;

сырые яйца — 2 шт.;

твЕрдый сыр — 70 г;

творог — 300 г;

соль — 1/4 ч. л.;

черный кунжут — 1 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

зеленый лук — 4–5 шт.;

немного растительного масла для жарки.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Вареные яйца натрите или мелко нарежьте. Твёрдый сыр натрите, творог раздавите вилкой. Смешайте всё с солью, кунжутом, сырыми яйцами и крахмалом. Добавьте измельчённый зелёный лук. Перемешайте массу и мокрыми руками сформируйте небольшие шарики, слегка приплюснув их. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и выложите оладьи. Накройте крышкой и жарьте около 5 минут на среднем огне. Осторожно переверните и готовьте ещё несколько минут до появления золотистой корочки.

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