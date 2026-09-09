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Главная Вкус Оладьи с двумя видами яиц за 15 минут: рецепт на завтрак

Оладьи с двумя видами яиц за 15 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
9 сентября 2026 05:04
Творожные оладьи с двумя видами яиц: простой белковый завтрак
Белковые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Такой вариант поможет разнообразить привычное утреннее меню без приготовления сложного теста. Творожная основа делает оладьи мягкими внутри, а кунжут придает им легкий хруст.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • варёные яйца — 2 шт.;
  • сырые яйца — 2 шт.;
  • твЕрдый сыр — 70 г;
  • творог — 300 г;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • черный кунжут — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • зеленый лук — 4–5 шт.;
  • немного растительного масла для жарки.
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Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Вареные яйца натрите или мелко нарежьте. Твёрдый сыр натрите, творог раздавите вилкой.
  2. Смешайте всё с солью, кунжутом, сырыми яйцами и крахмалом. Добавьте измельчённый зелёный лук.
  3. Перемешайте массу и мокрыми руками сформируйте небольшие шарики, слегка приплюснув их.
  4. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и выложите оладьи.
  5. Накройте крышкой и жарьте около 5 минут на среднем огне.
  6. Осторожно переверните и готовьте ещё несколько минут до появления золотистой корочки.

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яйца рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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