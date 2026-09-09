Творожные оладьи с двумя видами яиц: простой белковый завтрак

Оладьи с двумя видами яиц за 15 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
9 сентября 2026 05:04
Белковые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Такой вариант поможет разнообразить привычное утреннее меню без приготовления сложного теста. Творожная основа делает оладьи мягкими внутри, а кунжут придает им легкий хруст.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- варёные яйца — 2 шт.;
- сырые яйца — 2 шт.;
- твЕрдый сыр — 70 г;
- творог — 300 г;
- соль — 1/4 ч. л.;
- черный кунжут — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- зеленый лук — 4–5 шт.;
- немного растительного масла для жарки.
Способ приготовления
- Вареные яйца натрите или мелко нарежьте. Твёрдый сыр натрите, творог раздавите вилкой.
- Смешайте всё с солью, кунжутом, сырыми яйцами и крахмалом. Добавьте измельчённый зелёный лук.
- Перемешайте массу и мокрыми руками сформируйте небольшие шарики, слегка приплюснув их.
- Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и выложите оладьи.
- Накройте крышкой и жарьте около 5 минут на среднем огне.
- Осторожно переверните и готовьте ещё несколько минут до появления золотистой корочки.
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