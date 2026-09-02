Яблочные оладьи на кефире: быстрый завтрак за 10 минут

Оладьи с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание теплого кефира, свежих яблок и лимонной цедры делает эти оладьи особенно ароматными. Рецепт не требует много времени, поэтому такой завтрак легко приготовить даже в спешке.

Рецепт опубликовал Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 200 г;

теплый кефир — 250 мл;

сахар — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

яблоки — 2 шт.;

цедра лимона — по вкусу;

соль — щепотка;

сода — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйцо взбить с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавить тёплый кефир и перемешать. Яблоки очистить, натереть на крупной терке и добавить в кефирную смесь. Муку смешать с содой и постепенно ввести в тесто. Оно должно получиться густым и однородным. На разогретую с маслом сковороду выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте под крышкой на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон.

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