Яблочные оладьи на кефире: быстрый завтрак за 10 минут

Оладьи за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира и 2 яблока
Ua ru
2 сентября 2026 05:04
Оладьи с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Сочетание теплого кефира, свежих яблок и лимонной цедры делает эти оладьи особенно ароматными. Рецепт не требует много времени, поэтому такой завтрак легко приготовить даже в спешке.
Рецепт опубликовал Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- теплый кефир — 250 мл;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- яблоки — 2 шт.;
- цедра лимона — по вкусу;
- соль — щепотка;
- сода — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйцо взбить с сахаром, солью и лимонной цедрой.
- Добавить тёплый кефир и перемешать.
- Яблоки очистить, натереть на крупной терке и добавить в кефирную смесь.
- Муку смешать с содой и постепенно ввести в тесто. Оно должно получиться густым и однородным.
- На разогретую с маслом сковороду выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
- Жарьте под крышкой на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон.
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