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Главная Вкус Оладьи за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира и 2 яблока

Оладьи за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира и 2 яблока

Ua ru
2 сентября 2026 05:04
Яблочные оладьи на кефире: быстрый завтрак за 10 минут
Оладьи с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание теплого кефира, свежих яблок и лимонной цедры делает эти оладьи особенно ароматными. Рецепт не требует много времени, поэтому такой завтрак легко приготовить даже в спешке.

Рецепт опубликовал Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • теплый кефир — 250 мл;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • цедра лимона — по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • сода — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок з яблуками на сніданок
Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйцо взбить с сахаром, солью и лимонной цедрой.
  2. Добавить тёплый кефир и перемешать.
  3. Яблоки очистить, натереть на крупной терке и добавить в кефирную смесь.
  4. Муку смешать с содой и постепенно ввести в тесто. Оно должно получиться густым и однородным.
  5. На разогретую с маслом сковороду выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
  6. Жарьте под крышкой на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон.

 

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Завтрак яблоки рецепт оладьи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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