Яблучні оладки на кефірі: швидкий сніданок за 10 хвилин

Оладки з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання теплого кефіру, свіжих яблук і лимонної цедри робить ці оладки особливо ароматними. Рецепт не потребує багато часу, тому такий сніданок легко приготувати навіть у поспіху.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

теплий кефір — 250 мл.;

цукор — 3 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

яблука — 2 шт.;

цедра лимона — до смаку;

сіль — дрібка;

сода — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйце збити з цукром, сіллю та лимонною цедрою. Додати теплий кефір і перемішати. Яблука очистити, натерти на великій тертці та додати до кефірної суміші. Борошно змішати із содою і поступово ввести в тісто. Воно має вийти густим та однорідним. На розігрітій з олією сковороді викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити під кришкою на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

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