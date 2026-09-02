Яблучні оладки на кефірі: швидкий сніданок за 10 хвилин

Оладки за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіра та 2 яблука
Ua ru
2 вересня 2026 05:04
Оладки з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua
Поєднання теплого кефіру, свіжих яблук і лимонної цедри робить ці оладки особливо ароматними. Рецепт не потребує багато часу, тому такий сніданок легко приготувати навіть у поспіху.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- теплий кефір — 250 мл.;
- цукор — 3 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- яблука — 2 шт.;
- цедра лимона — до смаку;
- сіль — дрібка;
- сода — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйце збити з цукром, сіллю та лимонною цедрою.
- Додати теплий кефір і перемішати.
- Яблука очистити, натерти на великій тертці та додати до кефірної суміші.
- Борошно змішати із содою і поступово ввести в тісто. Воно має вийти густим та однорідним.
- На розігрітій з олією сковороді викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.
- Смажити під кришкою на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
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