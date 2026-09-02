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Головна Смак Оладки за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіра та 2 яблука

Оладки за 10 хвилин: знадобиться 1 склянка кефіра та 2 яблука

Ua ru
2 вересня 2026 05:04
Яблучні оладки на кефірі: швидкий сніданок за 10 хвилин
Оладки з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання теплого кефіру, свіжих яблук і лимонної цедри робить ці оладки особливо ароматними. Рецепт не потребує багато часу, тому такий сніданок легко приготувати навіть у поспіху.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 200 г;
  • теплий кефір — 250 мл.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • яблука — 2 шт.;
  • цедра лимона — до смаку;
  • сіль — дрібка;
  • сода — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок з яблуками на сніданок
Тісто для оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйце збити з цукром, сіллю та лимонною цедрою.
  2. Додати теплий кефір і перемішати.
  3. Яблука очистити, натерти на великій тертці та додати до кефірної суміші.
  4. Борошно змішати із содою і поступово ввести в тісто. Воно має вийти густим та однорідним.
  5. На розігрітій з олією сковороді викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.
  6. Смажити під кришкою на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

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Сніданок яблука рецепт оладки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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