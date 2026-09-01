Оладки з яблуками на кефірі: пишний сніданок за 10 хвилин

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання кефіру та яблук робить оладки м’якими, повітряними й соковитими. Їх можна подати зі сметаною, медом, варенням або просто присипати цукровою пудрою. Чудовий варіант для швидкого домашнього сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

кефір — 1 склянка;

яблука — 3 шт.

борошно — 350 г;

сода — 1 ч.л.;

цукор — 2 ст.л.;

сіль — половина ч.л.;

яйця — 1 шт.

Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кефір заздалегідь дістати з холодильника. Він має бути кімнатної температури. Вилити кефір у глибоку миску. Додати яйце, цукор, ванільний цукор і сіль. Добре перемішати, щоб цукор частково розчинився. Борошно поступово додати до кефірної суміші. Додати чайну ложку соди без гірки. Тісто має бути густим і повільно спадати з ложки. Яблука нарізати невеликими кубиками. Додати яблука до тіста та обережно перемішати. Залишити його приблизно на 5–10 хвилин. Після цього більше не перемішувати — це один із секретів пишних оладок. На сковороді розігріти невелику кількість олії. Ложкою або через кондитерський мішок викласти порції тіста, залишаючи між ними трохи місця. Смажити оладки на середньому вогні. Першу сторону готувати під кришкою до золотистої скоринки. Потім обережно перевернути та досмажити вже без кришки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.