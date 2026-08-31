Яблучні оладки з ванільним соусом: швидкий сніданок за 10 хвилин

Яблучні оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок №1
Ua ru
31 серпня 2026 05:04
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Такий сніданок добре підходить для буднів, коли хочеться швидко приготувати щось домашнє та ситне. Терті яблука роблять оладки соковитими й ароматними, а ніжний соус додає приємної вершкової нотки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 2 великі (приблизно 500 г);
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 1 ч. л. за бажанням;
- молоко — 250 мл.;
- борошно — 130 г;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- рафінована олія — 2 ст. л.;
- олія для смаження — за потреби.
Для соусу:
- густий натуральний йогурт або сметана — 100 г;
- цукрова пудра — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- мелена кориця — ½ ч. л.;
- лимонний сік — ½ ч. л.;
- лимонна цедра — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яблука натерти на середній або великій тертці. Яйця змішати із сіллю та ванільним цукром, додати молоко й рафіновану олію.
- Вмішати яблука. Борошно з’єднати з розпушувачем, додати до суміші та замісити густе фруктове тісто.
- Розігріти сковороду, за потреби змастити олією.
- Викладати тісто ложкою невеликими порціями та смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Для соусу змішати йогурт або сметану з цукровою пудрою, ванільним цукром, корицею та лимонним соком. За бажанням додати трохи цедри.
- Подавати теплі яблучні оладки з ароматним ванільним соусом.
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