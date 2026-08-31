Яблучні оладки з ванільним соусом: швидкий сніданок за 10 хвилин

Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Такий сніданок добре підходить для буднів, коли хочеться швидко приготувати щось домашнє та ситне. Терті яблука роблять оладки соковитими й ароматними, а ніжний соус додає приємної вершкової нотки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 2 великі (приблизно 500 г);

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 ч. л. за бажанням;

молоко — 250 мл.;

борошно — 130 г;

розпушувач — ½ ч. л.;

рафінована олія — 2 ст. л.;

олія для смаження — за потреби.

Для соусу:

густий натуральний йогурт або сметана — 100 г;

цукрова пудра — 1 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

мелена кориця — ½ ч. л.;

лимонний сік — ½ ч. л.;

лимонна цедра — за бажанням.

Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука натерти на середній або великій тертці. Яйця змішати із сіллю та ванільним цукром, додати молоко й рафіновану олію. Вмішати яблука. Борошно з’єднати з розпушувачем, додати до суміші та замісити густе фруктове тісто. Розігріти сковороду, за потреби змастити олією. Викладати тісто ложкою невеликими порціями та смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Для соусу змішати йогурт або сметану з цукровою пудрою, ванільним цукром, корицею та лимонним соком. За бажанням додати трохи цедри. Подавати теплі яблучні оладки з ароматним ванільним соусом.

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