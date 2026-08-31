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Головна Смак Яблучні оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок №1

Яблучні оладки за 10 хвилин: рецепт на сніданок №1

Ua ru
31 серпня 2026 05:04
Яблучні оладки з ванільним соусом: швидкий сніданок за 10 хвилин
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Такий сніданок добре підходить для буднів, коли хочеться швидко приготувати щось домашнє та ситне. Терті яблука роблять оладки соковитими й ароматними, а ніжний соус додає приємної вершкової нотки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 2 великі (приблизно 500 г);
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 1 ч. л. за бажанням;
  • молоко — 250 мл.;
  • борошно — 130 г;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • рафінована олія — 2 ст. л.;
  • олія для смаження — за потреби.

Для соусу:

  • густий натуральний йогурт або сметана — 100 г;
  • цукрова пудра — 1 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • мелена кориця — ½ ч. л.;
  • лимонний сік — ½ ч. л.;
  • лимонна цедра — за бажанням.
рецепт яблучних оладок
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука натерти на середній або великій тертці. Яйця змішати із сіллю та ванільним цукром, додати молоко й рафіновану олію.
  2. Вмішати яблука. Борошно з’єднати з розпушувачем, додати до суміші та замісити густе фруктове тісто.
  3. Розігріти сковороду, за потреби змастити олією.
  4. Викладати тісто ложкою невеликими порціями та смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
  5. Для соусу змішати йогурт або сметану з цукровою пудрою, ванільним цукром, корицею та лимонним соком. За бажанням додати трохи цедри.
  6. Подавати теплі яблучні оладки з ароматним ванільним соусом.

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Сніданок яблука рецепт оладки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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