Яблочные оладьи с ванильным соусом: быстрый завтрак за 10 минут

Яблочные оладьи за 10 минут: рецепт на завтрак №1
Ua ru
31 августа 2026 05:04
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Такой завтрак отлично подходит для будних дней, когда хочется быстро приготовить что-нибудь домашнее и сытное. Тертые яблоки делают оладьи сочными и ароматными, а нежный соус придаёт им приятную сливочную нотку.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 2 больших (примерно 500 г);
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 1 ч. л. по желанию;
- молоко — 250 мл;
- мука — 130 г;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- рафинированное масло — 2 ст. л.;
- масло для жарки — по необходимости.
Для соуса:
- густой натуральный йогурт или сметана — 100 г;
- сахарная пудра — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- молотая корица — ½ ч. л.;
- лимонный сок — ½ ч. л.;
- лимонная цедра — по желанию.
Способ приготовления
- Яблоки натереть на средней или крупной терке. Яйца смешать с солью и ванильным сахаром, добавить молоко и рафинированное масло.
- Добавить яблоки. Муку смешать с разрыхлителем, добавить в смесь и замесить густое фруктовое тесто.
- Разогреть сковороду, при необходимости смазать маслом.
- Выкладывать тесто ложкой небольшими порциями и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Для соуса смешать йогурт или сметану с сахарной пудрой, ванильным сахаром, корицей и лимонным соком. По желанию добавить немного цедры.
- Подавать теплые яблочные оладьи с ароматным ванильным соусом.
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