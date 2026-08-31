Яблочные оладьи с ванильным соусом: быстрый завтрак за 10 минут

Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Такой завтрак отлично подходит для будних дней, когда хочется быстро приготовить что-нибудь домашнее и сытное. Тертые яблоки делают оладьи сочными и ароматными, а нежный соус придаёт им приятную сливочную нотку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 2 больших (примерно 500 г);

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ч. л. по желанию;

молоко — 250 мл;

мука — 130 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

рафинированное масло — 2 ст. л.;

масло для жарки — по необходимости.

Для соуса:

густой натуральный йогурт или сметана — 100 г;

сахарная пудра — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

молотая корица — ½ ч. л.;

лимонный сок — ½ ч. л.;

лимонная цедра — по желанию.

Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки натереть на средней или крупной терке. Яйца смешать с солью и ванильным сахаром, добавить молоко и рафинированное масло. Добавить яблоки. Муку смешать с разрыхлителем, добавить в смесь и замесить густое фруктовое тесто. Разогреть сковороду, при необходимости смазать маслом. Выкладывать тесто ложкой небольшими порциями и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Для соуса смешать йогурт или сметану с сахарной пудрой, ванильным сахаром, корицей и лимонным соком. По желанию добавить немного цедры. Подавать теплые яблочные оладьи с ароматным ванильным соусом.

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