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Главная Вкус Яблочные оладьи за 10 минут: рецепт на завтрак №1

Яблочные оладьи за 10 минут: рецепт на завтрак №1

Ua ru
31 августа 2026 05:04
Яблочные оладьи с ванильным соусом: быстрый завтрак за 10 минут
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Такой завтрак отлично подходит для будних дней, когда хочется быстро приготовить что-нибудь домашнее и сытное. Тертые яблоки делают оладьи сочными и ароматными, а нежный соус придаёт им приятную сливочную нотку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 2 больших (примерно 500 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 1 ч. л. по желанию;
  • молоко — 250 мл;
  • мука — 130 г;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • рафинированное масло — 2 ст. л.;
  • масло для жарки — по необходимости.

Для соуса:

  • густой натуральный йогурт или сметана — 100 г;
  • сахарная пудра — 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • молотая корица — ½ ч. л.;
  • лимонный сок — ½ ч. л.;
  • лимонная цедра — по желанию.
рецепт яблучних оладок
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки натереть на средней или крупной терке. Яйца смешать с солью и ванильным сахаром, добавить молоко и рафинированное масло.
  2. Добавить яблоки. Муку смешать с разрыхлителем, добавить в смесь и замесить густое фруктовое тесто.
  3. Разогреть сковороду, при необходимости смазать маслом.
  4. Выкладывать тесто ложкой небольшими порциями и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. Для соуса смешать йогурт или сметану с сахарной пудрой, ванильным сахаром, корицей и лимонным соком. По желанию добавить немного цедры.
  6. Подавать теплые яблочные оладьи с ароматным ванильным соусом.

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Завтрак яблоки рецепт оладьи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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