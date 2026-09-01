Оладьи с яблоками на кефире: сытный завтрак за 10 минут

Оладьи "Пух" за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира и 3 яблока
Ua ru
1 сентября 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Сочетание кефира и яблок делает оладьи мягкими, воздушными и сочными. Их можно подавать со сметаной, медом, вареньем или просто посыпать сахарной пудрой. Отличный вариант для быстрого домашнего завтрака.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кефир — 1 стакан;
- яблоки — 3 шт.
- мука — 350 г;
- сода — 1 ч.л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — половина ч.л.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Кефир заранее достать из холодильника. Он должен быть комнатной температуры.
- Вылить кефир в глубокую миску. Добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Хорошо перемешать, чтобы сахар частично растворился.
- Муку постепенно всыпать в кефирную смесь.
- Добавить чайную ложку соды без горки.
- Тесто должно быть густым и медленно стекать с ложки.
- Яблоки нарезать небольшими кубиками.
- Добавить яблоки в тесто и осторожно перемешать.
- Оставить тесто примерно на 5–10 минут. После этого больше не перемешивать — это один из секретов пышных оладий.
- На сковороде разогреть небольшое количество масла.
- Ложкой или через кондитерский мешок выложить порции теста, оставляя между ними немного места.
- Жарьте оладьи на среднем огне. Первую сторону готовьте под крышкой до появления золотистой корочки. Затем аккуратно переверните и досмажьте уже без крышки.
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