Оладьи с яблоками на кефире: сытный завтрак за 10 минут

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание кефира и яблок делает оладьи мягкими, воздушными и сочными. Их можно подавать со сметаной, медом, вареньем или просто посыпать сахарной пудрой. Отличный вариант для быстрого домашнего завтрака.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир — 1 стакан;

яблоки — 3 шт.

мука — 350 г;

сода — 1 ч.л.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — половина ч.л.;

яйцо — 1 шт.

Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кефир заранее достать из холодильника. Он должен быть комнатной температуры. Вылить кефир в глубокую миску. Добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Хорошо перемешать, чтобы сахар частично растворился. Муку постепенно всыпать в кефирную смесь. Добавить чайную ложку соды без горки. Тесто должно быть густым и медленно стекать с ложки. Яблоки нарезать небольшими кубиками. Добавить яблоки в тесто и осторожно перемешать. Оставить тесто примерно на 5–10 минут. После этого больше не перемешивать — это один из секретов пышных оладий. На сковороде разогреть небольшое количество масла. Ложкой или через кондитерский мешок выложить порции теста, оставляя между ними немного места. Жарьте оладьи на среднем огне. Первую сторону готовьте под крышкой до появления золотистой корочки. Затем аккуратно переверните и досмажьте уже без крышки.

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