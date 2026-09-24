Булочки с яблоками на сковороде: быстрая домашняя выпечка без дрожжей

Булочки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Нежное творожное тесто, ароматные яблоки и легкая румяная корочка делают эти булочки особенно аппетитными. Готовятся они быстро, без длительного замешивания и ожидания, пока тесто поднимется. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти дома.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

творог — 250 г;

мука — примерно 250 г;

сахар — 70 г или по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 50 г;

сода — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. ложка;

цедра лимона — по вкусу;

яблоки — 2 шт.;

лимонный сок — по желанию;

корица — по желанию;

масло — для жарки.

Творожные булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать творог, яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар, соль, соду и лимонную цедру. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком и посыпать корицей. Раскатать тесто в пласт толщиной 5–7 мм, равномерно распределить яблоки и скрутить в рулет. Нарезать кусочками шириной 2–3 см и слегка сформировать руками. Разогреть масло на сковороде, выложить булочки срезом вверх и жарить на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны. При необходимости в конце накрыть крышкой на 2–3 минуты. Готовые булочки переложить на бумажное полотенце и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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