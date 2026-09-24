Булочки с яблоками на сковороде: быстрая домашняя выпечка без дрожжей

Булочки без дрожжей на сковороде: понадобится 250 г творога и 2 яблока
Ua ru
24 сентября 2026 05:04
Булочки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Нежное творожное тесто, ароматные яблоки и легкая румяная корочка делают эти булочки особенно аппетитными. Готовятся они быстро, без длительного замешивания и ожидания, пока тесто поднимется. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти дома.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- творог — 250 г;
- мука — примерно 250 г;
- сахар — 70 г или по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 50 г;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. ложка;
- цедра лимона — по вкусу;
- яблоки — 2 шт.;
- лимонный сок — по желанию;
- корица — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Смешать творог, яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар, соль, соду и лимонную цедру.
- Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто.
- Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком и посыпать корицей.
- Раскатать тесто в пласт толщиной 5–7 мм, равномерно распределить яблоки и скрутить в рулет.
- Нарезать кусочками шириной 2–3 см и слегка сформировать руками.
- Разогреть масло на сковороде, выложить булочки срезом вверх и жарить на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
- При необходимости в конце накрыть крышкой на 2–3 минуты.
- Готовые булочки переложить на бумажное полотенце и по желанию посыпать сахарной пудрой.
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