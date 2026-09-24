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Главная Вкус Булочки без дрожжей на сковороде: понадобится 250 г творога и 2 яблока

Булочки без дрожжей на сковороде: понадобится 250 г творога и 2 яблока

Ua ru
24 сентября 2026 05:04
Булочки с яблоками на сковороде: быстрая домашняя выпечка без дрожжей
Булочки на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Нежное творожное тесто, ароматные яблоки и легкая румяная корочка делают эти булочки особенно аппетитными. Готовятся они быстро, без длительного замешивания и ожидания, пока тесто поднимется. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти дома.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • творог — 250 г;
  • мука — примерно 250 г;
  • сахар — 70 г или по вкусу;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 50 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. ложка;
  • цедра лимона — по вкусу;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лимонный сок — по желанию;
  • корица — по желанию;
  • масло — для жарки.
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Творожные булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать творог, яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар, соль, соду и лимонную цедру.
  2. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто.
  3. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать мелкими кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком и посыпать корицей.
  4. Раскатать тесто в пласт толщиной 5–7 мм, равномерно распределить яблоки и скрутить в рулет.
  5. Нарезать кусочками шириной 2–3 см и слегка сформировать руками.
  6. Разогреть масло на сковороде, выложить булочки срезом вверх и жарить на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
  7. При необходимости в конце накрыть крышкой на 2–3 минуты.
  8. Готовые булочки переложить на бумажное полотенце и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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