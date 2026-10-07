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Головна Смак Булочки з пачки сиру за 20 хвилин: рецепт на сніданок

Булочки з пачки сиру за 20 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
7 жовтня 2026 05:04
Сирні булочки в духовці: ніжна домашня випічка до чаю
Сирні булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Така випічка добре підходить для сніданку або домашнього чаювання. Сирне тісто не потребує тривалого замішування чи вистоювання, тому свіжі булочки можна швидко подати до столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 275 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • яєчний жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.
рецепт сирних булочок на сніданок
Приготування булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Перетерти сир із яйцями, цукром і сіллю до однорідності.
  2. Додати олію, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
  3. Розділити тісто на невеликі частини та сформувати кульки. Викласти на деко з пергаментом.
  4. Змішати жовток із молоком і змастити булочки.
  5. Випікати при 180 °C близько 20–25 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею трохи охолодити.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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