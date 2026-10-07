Сирні булочки в духовці: ніжна домашня випічка до чаю

Сирні булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Така випічка добре підходить для сніданку або домашнього чаювання. Сирне тісто не потребує тривалого замішування чи вистоювання, тому свіжі булочки можна швидко подати до столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 275 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — дрібка;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 250 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

яєчний жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Приготування булочок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Перетерти сир із яйцями, цукром і сіллю до однорідності. Додати олію, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Розділити тісто на невеликі частини та сформувати кульки. Викласти на деко з пергаментом. Змішати жовток із молоком і змастити булочки. Випікати при 180 °C близько 20–25 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею трохи охолодити.

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