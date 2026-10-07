Творожные булочки в духовке: нежная домашняя выпечка к чаю

Булочки с творогом за 20 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
7 октября 2026 05:04
Сырные булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Такая выпечка отлично подходит для завтрака или домашнего чаепития. Творожное тесто не требует длительного замешивания или расстойки, поэтому свежие булочки можно быстро подать к столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- творог — 275 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 250 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- яичный желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Перетереть творог с яйцами, сахаром и солью до однородной массы.
- Добавить масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на небольшие части и сформировать шарики. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Смешать желток с молоком и смазать булочки.
- Выпекать при 180 °C около 20–25 минут до появления румяной корочки. Перед подачей немного остудить.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.