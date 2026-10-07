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Главная Вкус Булочки с творогом за 20 минут: рецепт на завтрак

Булочки с творогом за 20 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
7 октября 2026 05:04
Творожные булочки в духовке: нежная домашняя выпечка к чаю
Сырные булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Такая выпечка отлично подходит для завтрака или домашнего чаепития. Творожное тесто не требует длительного замешивания или расстойки, поэтому свежие булочки можно быстро подать к столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • творог — 275 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.
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Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Перетереть творог с яйцами, сахаром и солью до однородной массы.
  2. Добавить масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  3. Разделить тесто на небольшие части и сформировать шарики. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
  4. Смешать желток с молоком и смазать булочки.
  5. Выпекать при 180 °C около 20–25 минут до появления румяной корочки. Перед подачей немного остудить.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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