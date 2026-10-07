Творожные булочки в духовке: нежная домашняя выпечка к чаю

Сырные булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Такая выпечка отлично подходит для завтрака или домашнего чаепития. Творожное тесто не требует длительного замешивания или расстойки, поэтому свежие булочки можно быстро подать к столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

творог — 275 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Приготовление булочек. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Перетереть творог с яйцами, сахаром и солью до однородной массы. Добавить масло, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Разделить тесто на небольшие части и сформировать шарики. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Смешать желток с молоком и смазать булочки. Выпекать при 180 °C около 20–25 минут до появления румяной корочки. Перед подачей немного остудить.

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