Як заварювати чай із чорнобривців: користь і шкода особливого напою

Чай із чорнобривців. Фото: erdelyireceptek.ro

Чорнобривці можна вирощувати не лише для краси на клумбі — з їхніх ароматних квітів готують незвичайний золотий чай. Гарячий напій має виразний квітково-пряний смак, тому особливо сподобається прихильникам трав'яних чаїв. У народній фітотерапії чорнобривці використовують і для приготування настоїв.

Новини.LIVE ділиться, як правильно заварювати чай із чорнобривців та що варто знати перед дегустацією.

Чим корисний чай із чорнобривців

Чорнобривці давно використовують у народній фітотерапії. Напій має насичений аромат і може стати цікавою альтернативою звичним трав'яним чаям. На сайті травниці Наталії Земної "Зелена планета Земної" рослину описують як ефіроолійну та радять використовувати її для підтримки роботи органів травлення, печінки та нирок.

Кому не варто пити чай із чорнобривців

Навіть трав'яні напої підходять не всім. Чорнобривці можуть викликати алергічну реакцію. Обережність також потрібна:

вагітним і жінкам, які годують грудьми;

людям із каменями у жовчному міхурі;

при загостренні панкреатиту або холециститу;

людям із хронічними захворюваннями;

тим, хто регулярно приймає лікарські препарати.

Які чорнобривці можна заварювати

Найкращий варіант — власноруч вирощені чорнобривці, фіточай з аптеки або сировина, про походження якої ви точно знаєте.

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На сайті "Зелена планета Земної" рекомендують використовувати чорнобривці високі (Tagetes erecta) та чорнобривці розлогі (Tagetes patula).

Не можна використовувати чорнобривці, які:

вирощені на міській клумбі;

зірвані на узбіччі;

куплені магазині декоративних квітів;

є виключно декоративним сортом;

оброблені пестицидами.

Як заварюють чорнобривці з лікувальною метою

У фітотерапії настої зазвичай роблять концентрованішими та залишають настоюватися довше, тоді як кулінарний чай готують м'якшим, щоб отримати приємний смак та аромат.

Наталія Земна для приготування настою радить брати одну подрібнену квітку чорнобривця або чайну ложку подрібнених квітів і листя. Далі залити склянкою окропу та залишити на 30-40 хвилин.

Чай із чорнобривців. Фото: istockphoto.com

Як заварити смачний чай із чорнобривців

Кулінарний портал Frolic & Fare пропонує легкий варіант напо з чорнобривців.

Вам знадобиться:

вода — 1 чашка (250 мл);

свіжі або сушені пелюстки чорнобривців — 1 ст. л.;

мед або інший підсолоджувач — за бажанням.

Спосіб приготування

Воду довести до кипіння, зняти з вогню та залишити приблизно на хвилину. Додати пелюстки чорнобривців і дати напою настоятися лише 3-5 хвилин. Потім процідити та за бажанням додати трохи меду.

Коротке заварювання дає легший напій без надмірної гіркоти. Смак чорнобривців виходить пряний, з цитрусовими нотами, а деякі сорти мають м'якший і солодший аромат.

А до ароматного чаю пропонуємо вам приготувати смачний десерт

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