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Главная Вкус Чай из бархатцев: почему стоит попробовать и как его заваривать

Чай из бархатцев: почему стоит попробовать и как его заваривать

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 18:04
Как заваривать чай из бархатцев: польза и вред этого необычного напитка
Чай из бархатцев. Фото: erdelyireceptek.ro

Бархатцы можно выращивать не только для украшения клумбы — из их ароматных цветов готовят необычный золотой чай. Горячий напиток обладает ярко выраженным цветочно-пряным вкусом, поэтому особенно понравится любителям травяных чаев. В народной фитотерапии бархатцы используют и для приготовления настоев.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно заваривать чай из бархатцев и что стоит знать перед дегустацией.

Чем полезен чай из бархатцев

Бархатцы давно используются в народной фитотерапии. Напиток обладает насыщенным ароматом и может стать интересной альтернативой привычным травяным чаям. На сайте травницы Натальи Земной "Зелена планета Земної" растение описывают как эфиромасляное и советуют использовать его для поддержания работы органов пищеварения, печени и почек.

Кому не стоит пить чай из бархатцев

Даже травяные напитки подходят не всем. Бархатцы могут вызвать аллергическую реакцию. Осторожность также необходима:

  • беременным и кормящим женщинам;
  • людям с камнями в желчном пузыре;
  • при обострении панкреатита или холецистита;
  • людям с хроническими заболеваниями;
  • тем, кто регулярно принимает лекарственные препараты.

Какие бархатцы можно заваривать

Лучший вариант — выращенные своими руками бархатцы, фиточай из аптеки или сырье, о происхождении которого вы точно знаете.

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На сайте "Зелена планета Земної" рекомендуют использовать чернобрывцы высокие (Tagetes erecta) и чернобрывцы раскидистые (Tagetes patula).

Нельзя использовать бархатцы, которые:

  • выращены на городской клумбе;
  • сорваны на обочине дороги;
  • куплены в магазине декоративных цветов;
  • являются исключительно декоративным сортом;
  • обработаны пестицидами.

Как заваривают бархатцы в лечебных целях

В фитотерапии настои обычно делают более концентрированными и оставляют настаиваться дольше, тогда как кулинарный чай готовят более мягким, чтобы получить приятный вкус и аромат.

Наталья Земная для приготовления настоя советует брать один измельченный цветок бархатца или чайную ложку измельченных цветов и листьев. Затем залить стаканом кипятка и оставить на 30-40 минут.

 

Чай із чорнобривців
Чай из бархатцев. Фото: istockphoto.com

Как заварить вкусный чай из бархатцев

Кулинарный портал Frolic & Fare предлагает легкий вариант напитка из бархатцев.

Вам понадобится:

  • вода — 1 чашка (250 мл);
  • свежие или сушеные лепестки бархатцев — 1 ст. л.;
  • мед или другой подсластитель — по желанию.

Способ приготовления

  1. Довести воду до кипения, снять с огня и оставить примерно на минуту.
  2. Добавить лепестки бархатцев и дать напитку настояться всего 3–5 минут.
  3. Затем процедить и по желанию добавить немного меда.

Короткая заварка дает более легкий напиток без чрезмерной горечи. Вкус бархатцев получается пряным, с цитрусовыми нотками, а некоторые сорта имеют более мягкий и сладкий аромат.

А к ароматному чаю предлагаем вам приготовить вкусный десерт

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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