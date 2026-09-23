Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Чеський суп для холодної пори року: не борщ і не солянка, а смачніше

Чеський суп для холодної пори року: не борщ і не солянка, а смачніше

Ua ru
23 вересня 2026 21:04
Вершковий суп із копченими ковбасками: ароматний обід для холодної пори року
Чеський суп. Фото: gospodynka.com.ua

Такий суп чудово зігріває у холодну пору року та не потребує складних продуктів. Копчені ковбаски додають насиченості, а вершковий сир робить бульйон ніжним і шовковистим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • цибулина — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 10 г;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • корінь петрушки — ½ шт.;
  • копчені ковбаски — 250 г;
  • картопля — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. + за потреби;
  • майоран — 1 ч. л.;
  • хмелі-сунелі — ⅓ ч. л.;
  • чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • гаряча вода — за потреби;
  • вершковий сир — 80 г;
  • петрушка та кріп — за смаком.
рецепт супу з ковбасками
Картопля та ковбаски. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розігріти олію з вершковим маслом, обсмажити подрібнену цибулю, моркву та корінь петрушки близько 5 хвилин.
  2. Додати часник і нарізані ковбаски, готувати ще 2–3 хвилини.
  3. Додати картоплю, сіль, майоран, хмелі-сунелі, перець і лавровий лист.
  4. Перемішати, трохи прогріти та залити гарячою водою.
  5. Варити близько 20 хвилин до готовності картоплі.
  6. Вийняти лавровий лист, додати вершковий сир і перемішати до повного розчинення.
  7. Довести до кипіння, проварити ще 30 секунд, вимкнути вогонь і додати подрібнену зелень.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

борщ рецепт суп солянка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації