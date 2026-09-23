Вершковий суп із копченими ковбасками: ароматний обід для холодної пори року

Чеський суп. Фото: gospodynka.com.ua

Такий суп чудово зігріває у холодну пору року та не потребує складних продуктів. Копчені ковбаски додають насиченості, а вершковий сир робить бульйон ніжним і шовковистим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

цибулина — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.;

вершкове масло — 10 г;

часник — 2–3 зуб.;

корінь петрушки — ½ шт.;

копчені ковбаски — 250 г;

картопля — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л. + за потреби;

майоран — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — ⅓ ч. л.;

чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

гаряча вода — за потреби;

вершковий сир — 80 г;

петрушка та кріп — за смаком.

Картопля та ковбаски. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Розігріти олію з вершковим маслом, обсмажити подрібнену цибулю, моркву та корінь петрушки близько 5 хвилин. Додати часник і нарізані ковбаски, готувати ще 2–3 хвилини. Додати картоплю, сіль, майоран, хмелі-сунелі, перець і лавровий лист. Перемішати, трохи прогріти та залити гарячою водою. Варити близько 20 хвилин до готовності картоплі. Вийняти лавровий лист, додати вершковий сир і перемішати до повного розчинення. Довести до кипіння, проварити ще 30 секунд, вимкнути вогонь і додати подрібнену зелень.

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