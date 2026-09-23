Вершковий суп із копченими ковбасками: ароматний обід для холодної пори року

Чеський суп для холодної пори року: не борщ і не солянка, а смачніше
Ua ru
23 вересня 2026 21:04
Чеський суп. Фото: gospodynka.com.ua
Такий суп чудово зігріває у холодну пору року та не потребує складних продуктів. Копчені ковбаски додають насиченості, а вершковий сир робить бульйон ніжним і шовковистим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- цибулина — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 10 г;
- часник — 2–3 зуб.;
- корінь петрушки — ½ шт.;
- копчені ковбаски — 250 г;
- картопля — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л. + за потреби;
- майоран — 1 ч. л.;
- хмелі-сунелі — ⅓ ч. л.;
- чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- гаряча вода — за потреби;
- вершковий сир — 80 г;
- петрушка та кріп — за смаком.
Спосіб приготування
- Розігріти олію з вершковим маслом, обсмажити подрібнену цибулю, моркву та корінь петрушки близько 5 хвилин.
- Додати часник і нарізані ковбаски, готувати ще 2–3 хвилини.
- Додати картоплю, сіль, майоран, хмелі-сунелі, перець і лавровий лист.
- Перемішати, трохи прогріти та залити гарячою водою.
- Варити близько 20 хвилин до готовності картоплі.
- Вийняти лавровий лист, додати вершковий сир і перемішати до повного розчинення.
- Довести до кипіння, проварити ще 30 секунд, вимкнути вогонь і додати подрібнену зелень.
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