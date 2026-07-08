Ароматний сочевичний суп із фетою: ідеальна страва для сімейного обіду

Суп з сочевицею. Фото: кадр з відео

Цей суп із сочевицею — чудовий варіант для тих, хто любить ситні, але легкі страви з яскравим смаком. Ніжна сочевиця, соковиті томати, ароматні спеції та солонувата фета створюють гармонійне поєднання, яке переносить у атмосферу сонячного Середземномор’я. Такий обід зігріває, добре насичує і точно урізноманітнить звичне меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сочевиця — 200 г;

помідори чері — 150–200 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

фета — 150 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

часник — 1–3 зубчики;

цедра лимона — 1 ч. л. з гіркою;

лимонний сік — з ⅓–½ лимона;

сіль, чорний перець — за смаком;

італійські трави — 1 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

петрушка — за смаком;

вода або бульйон — 2 л.

Приготування супу. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю та моркву нарізати, обсмажити до м’якості. Додати подрібнений часник, томатну пасту, копчену паприку та італійські трави, перемішати й прогріти кілька хвилин. Додати промиту сочевицю, залити водою або бульйоном і варити до готовності крупи. Додати помідори чері, лимонну цедру та сік, приправити сіллю й перцем. Перед подачею додати шматочки фети та свіжу петрушку.

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