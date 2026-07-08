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Головна Смак Суп з сочевицею по-середземноморськи: знадобиться 200 г крупи

Суп з сочевицею по-середземноморськи: знадобиться 200 г крупи

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 14:04
Ароматний сочевичний суп із фетою: ідеальна страва для сімейного обіду
Суп з сочевицею. Фото: кадр з відео

Цей суп із сочевицею — чудовий варіант для тих, хто любить ситні, але легкі страви з яскравим смаком. Ніжна сочевиця, соковиті томати, ароматні спеції та солонувата фета створюють гармонійне поєднання, яке переносить у атмосферу сонячного Середземномор’я. Такий обід зігріває, добре насичує і точно урізноманітнить звичне меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • сочевиця — 200 г;
  • помідори чері — 150–200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • фета — 150 г;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • часник — 1–3 зубчики;
  • цедра лимона — 1 ч. л. з гіркою;
  • лимонний сік — з ⅓–½ лимона;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • петрушка — за смаком;
  • вода або бульйон — 2 л.
рецепт супу з сочевицею
Приготування супу. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Цибулю та моркву нарізати, обсмажити до м’якості.
  2. Додати подрібнений часник, томатну пасту, копчену паприку та італійські трави, перемішати й прогріти кілька хвилин.
  3. Додати промиту сочевицю, залити водою або бульйоном і варити до готовності крупи. 
  4. Додати помідори чері, лимонну цедру та сік, приправити сіллю й перцем.
  5. Перед подачею додати шматочки фети та свіжу петрушку. 

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рецепт суп сочевиця
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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