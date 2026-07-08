Ароматный чечевичный суп с фетой: идеальное блюдо для семейного обеда

Суп с чечевицей по-средиземноморски: потребуется 200 г крупы
Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 14:04
Суп с чечевицей. Фото: кадр из видео
Этот суп с чечевицей — отличный вариант для тех, кто любит сытные, но легкие блюда с ярким вкусом. Нежная чечевица, сочные помидоры, ароматные специи и слегка соленая фета создают гармоничное сочетание, которое переносит в атмосферу солнечного Средиземноморья. Такой обед согревает, хорошо насыщает и точно разнообразит привычное меню.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- чечевица — 200 г;
- помидоры черри — 150–200 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- фета — 150 г;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- чеснок — 1–3 зубчика;
- цедра лимона — 1 ч. л. с горкой;
- лимонный сок — из ⅓–½ лимона;
- соль, черный перец — по вкусу;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- петрушка — по вкусу;
- вода или бульон — 2 л.
Способ приготовления
- Лук и морковь нарезать, обжарить до мягкости.
- Добавить измельченный чеснок, томатную пасту, копченую паприку и итальянские травы, перемешать и прогреть несколько минут.
- Добавить промытую чечевицу, залить водой или бульоном и варить до готовности крупы.
- Добавить помидоры черри, лимонную цедру и сок, приправить солью и перцем.
- Перед подачей добавить кусочки феты и свежую петрушку.
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