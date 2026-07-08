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Главная Вкус Суп с чечевицей по-средиземноморски: потребуется 200 г крупы

Суп с чечевицей по-средиземноморски: потребуется 200 г крупы

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 14:04
Ароматный чечевичный суп с фетой: идеальное блюдо для семейного обеда
Суп с чечевицей. Фото: кадр из видео

Этот суп с чечевицей — отличный вариант для тех, кто любит сытные, но легкие блюда с ярким вкусом. Нежная чечевица, сочные помидоры, ароматные специи и слегка соленая фета создают гармоничное сочетание, которое переносит в атмосферу солнечного Средиземноморья. Такой обед согревает, хорошо насыщает и точно разнообразит привычное меню.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • чечевица — 200 г;
  • помидоры черри — 150–200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • фета — 150 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1–3 зубчика;
  • цедра лимона — 1 ч. л. с горкой;
  • лимонный сок — из ⅓–½ лимона;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • петрушка — по вкусу;
  • вода или бульон — 2 л.
рецепт супу з сочевицею
Приготовление супа. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук и морковь нарезать, обжарить до мягкости.
  2. Добавить измельченный чеснок, томатную пасту, копченую паприку и итальянские травы, перемешать и прогреть несколько минут.
  3. Добавить промытую чечевицу, залить водой или бульоном и варить до готовности крупы.
  4. Добавить помидоры черри, лимонную цедру и сок, приправить солью и перцем.
  5. Перед подачей добавить кусочки феты и свежую петрушку.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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