Ароматный чечевичный суп с фетой: идеальное блюдо для семейного обеда

Суп с чечевицей. Фото: кадр из видео

Этот суп с чечевицей — отличный вариант для тех, кто любит сытные, но легкие блюда с ярким вкусом. Нежная чечевица, сочные помидоры, ароматные специи и слегка соленая фета создают гармоничное сочетание, которое переносит в атмосферу солнечного Средиземноморья. Такой обед согревает, хорошо насыщает и точно разнообразит привычное меню.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

чечевица — 200 г;

помидоры черри — 150–200 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

фета — 150 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

чеснок — 1–3 зубчика;

цедра лимона — 1 ч. л. с горкой;

лимонный сок — из ⅓–½ лимона;

соль, черный перец — по вкусу;

итальянские травы — 1 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

петрушка — по вкусу;

вода или бульон — 2 л.

Приготовление супа. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук и морковь нарезать, обжарить до мягкости. Добавить измельченный чеснок, томатную пасту, копченую паприку и итальянские травы, перемешать и прогреть несколько минут. Добавить промытую чечевицу, залить водой или бульоном и варить до готовности крупы. Добавить помидоры черри, лимонную цедру и сок, приправить солью и перцем. Перед подачей добавить кусочки феты и свежую петрушку.

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