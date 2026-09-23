Сливочный суп с копчеными колбасками: ароматный обед для холодного времени года

Чешский суп для холодного времени года: не борщ и не солянка, а еще вкуснее
Ua ru
23 сентября 2026 21:04
Чешский суп. Фото: gospodynka.com.ua
Такой суп прекрасно согревает в холодное время года и не требует сложных ингредиентов. Копченые колбаски придают насыщенность, а сливочный сыр делает бульон нежным и шелковистым.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- луковица — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 10 г;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- корень петрушки — ½ шт.;
- копчёные колбаски — 250 г;
- картофель — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л. + по вкусу;
- майоран — 1 ч. л.;
- хмели-сунели — ⅓ ч. л.;
- черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
- лавровый лист — 2–3 шт.;
- горячая вода — по необходимости;
- сливочный сыр — 80 г;
- петрушка и укроп — по вкусу.
Способ приготовления
- Разогреть растительное масло со сливочным маслом, обжарить нарезанные лук, морковь и корень петрушки около 5 минут.
- Добавить чеснок и нарезанные колбаски, готовить еще 2–3 минуты.
- Добавить картофель, соль, майоран, хмели-сунели, перец и лавровый лист.
- Перемешать, немного прогреть и залить горячей водой.
- Варить около 20 минут до готовности картофеля.
- Вынуть лавровый лист, добавить сливочный сыр и перемешать до полного растворения.
- Довести до кипения, проварить ещё 30 секунд, выключить огонь и добавить мелко нарезанную зелень.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Читайте также:
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.