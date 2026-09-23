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Главная Вкус Чешский суп для холодного времени года: не борщ и не солянка, а еще вкуснее

Чешский суп для холодного времени года: не борщ и не солянка, а еще вкуснее

Ua ru
23 сентября 2026 21:04
Сливочный суп с копчеными колбасками: ароматный обед для холодного времени года
Чешский суп. Фото: gospodynka.com.ua

Такой суп прекрасно согревает в холодное время года и не требует сложных ингредиентов. Копченые колбаски придают насыщенность, а сливочный сыр делает бульон нежным и шелковистым.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • луковица — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 10 г;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • корень петрушки — ½ шт.;
  • копчёные колбаски — 250 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л. + по вкусу;
  • майоран — 1 ч. л.;
  • хмели-сунели — ⅓ ч. л.;
  • черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
  • лавровый лист — 2–3 шт.;
  • горячая вода — по необходимости;
  • сливочный сыр — 80 г;
  • петрушка и укроп — по вкусу.
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Картофель и колбаски. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Разогреть растительное масло со сливочным маслом, обжарить нарезанные лук, морковь и корень петрушки около 5 минут.
  2. Добавить чеснок и нарезанные колбаски, готовить еще 2–3 минуты.
  3. Добавить картофель, соль, майоран, хмели-сунели, перец и лавровый лист.
  4. Перемешать, немного прогреть и залить горячей водой.
  5. Варить около 20 минут до готовности картофеля.
  6. Вынуть лавровый лист, добавить сливочный сыр и перемешать до полного растворения.
  7. Довести до кипения, проварить ещё 30 секунд, выключить огонь и добавить мелко нарезанную зелень.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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