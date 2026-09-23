Сливочный суп с копчеными колбасками: ароматный обед для холодного времени года

Чешский суп. Фото: gospodynka.com.ua

Такой суп прекрасно согревает в холодное время года и не требует сложных ингредиентов. Копченые колбаски придают насыщенность, а сливочный сыр делает бульон нежным и шелковистым.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 10 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

корень петрушки — ½ шт.;

копчёные колбаски — 250 г;

картофель — 2 шт.;

соль — 1 ч. л. + по вкусу;

майоран — 1 ч. л.;

хмели-сунели — ⅓ ч. л.;

черный молотый перец — ⅓ ч. л.;

лавровый лист — 2–3 шт.;

горячая вода — по необходимости;

сливочный сыр — 80 г;

петрушка и укроп — по вкусу.

Картофель и колбаски. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Разогреть растительное масло со сливочным маслом, обжарить нарезанные лук, морковь и корень петрушки около 5 минут. Добавить чеснок и нарезанные колбаски, готовить еще 2–3 минуты. Добавить картофель, соль, майоран, хмели-сунели, перец и лавровый лист. Перемешать, немного прогреть и залить горячей водой. Варить около 20 минут до готовности картофеля. Вынуть лавровый лист, добавить сливочный сыр и перемешать до полного растворения. Довести до кипения, проварить ещё 30 секунд, выключить огонь и добавить мелко нарезанную зелень.

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