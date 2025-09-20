Відео
Чим корисні сливи — скарб для здоров'я сезонного фрукта

20 вересня 2025 12:01
Чим корисні сливи — рецепт здоров’я та природної енергії
Сині сливи. Фото: Freepik
Сливи — це не просто смачний сезонний фрукт, а справжній скарб для вашого здоров’я. Вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які зміцнюють організм і дарують енергію. Додаючи сливи у свій раціон, ви не лише насолоджуєтеся смаком літа, а й отримуєте природну підтримку для тіла й душі.

Новини.LIVE розповідають, чим корисні ці сезонні фрукти. 

Читайте також:

Сливи — це не лише смачний і соковитий фрукт, який дарує відчуття літа, а й справжній природний еліксир здоров’я. Вони мають унікальний склад вітамінів, мінералів і корисних речовин, які підтримують організм у тонусі, зміцнюють імунітет та допомагають почуватися енергійніше.

Вітаміни та мінерали

У сливах містяться вітаміни А, С, Е та групи В, які позитивно впливають на роботу нервової системи, підтримують гостроту зору та здоров’я шкіри. Вітамін С допомагає зміцнити імунітет і протистояти застудам, а вітамін А корисний для очей.

чим корисні сливи
Сливи на столі. Фото: Freepik

Крім цього, плоди багаті на калій, магній, залізо та кальцій. Завдяки калію сливи допомагають нормалізувати роботу серця і знижують ризик розвитку гіпертонії, а залізо сприяє профілактиці анемії.

Користь для травлення

Сливи відомі своїм м’яким послаблюючим ефектом, тому їх часто рекомендують при схильності до закрепів. Харчові волокна, що містяться у м’якоті, покращують роботу кишківника, виводять токсини та сприяють відновленню мікрофлори.

Сливи та контроль ваги

Цей фрукт ідеально підходить тим, хто стежить за своєю вагою. Калорійність свіжих слив невисока — близько 45 ккал на 100 г, при цьому вони добре насичують і допомагають приборкати бажання з’їсти щось солодке. Низький глікемічний індекс робить їх корисним варіантом для людей із діабетом у помірних кількостях.

які вітаміни у сливах
Плоди слив. Фото: Freepik

Антиоксидантний захист

Сливи багаті на поліфеноли й антиоксиданти, які сповільнюють процеси старіння та захищають клітини від руйнування. Завдяки цьому регулярне вживання фруктів сприяє збереженню молодості шкіри, підвищує її еластичність та здоровий вигляд.

Як правильно вживати сливи

Їсти сливи найкраще свіжими, але не менш корисними вони залишаються у вигляді компотів, варення, джемів чи навіть соусів до м’яса. Сушені сливи — чорнослив ще більш концентрований варіант, що особливо корисний для серця, судин і травлення.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

здоров'я фрукти вітаміни імунітет слива
