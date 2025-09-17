Пиріг зі сливами — простий рецепт приготування домашньої випічки

Пиріг зі сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовий пиріг — це класика, яка ніколи не набридає. Він одночасно ніжний і насичений, з приємною кислинкою фруктів та солодкою випічкою. Простота приготування робить цей десерт ідеальним навіть для початківців, а аромат, що розноситься по дому під час випікання, створює справжню атмосферу затишку. Такий пиріг зі сливами стане чудовим доповненням до чаю або кави та подарує вам справжню насолоду.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

борошно — 150 г;

цукор — 130 г;

масло вершкове м’яке — 110 г;

яйця курячі — 2 шт. (кімнатної температури);

розпушувач тіста — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

сливи — 5–10 шт. (залежно від розміру).

Спосіб приготування

Заздалегідь підготувати всі інгредієнти. Масло дістати з холодильника, щоб воно стало м’яким, а яйця витримати при кімнатній температурі.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливи обрати стиглі, але щільні, щоб під час випікання вони зберегли форму. У глибокій мисці розтерти м’яке масло з цукром до пишної й світлої маси.

Тісто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати по одному яйцю, щоразу добре перемішуючи. В окремій посудині змішати борошно з розпушувачем і сіллю, після чого просіяти суміш у масляно-яєчну основу. Акуратно перемішати ложкою або лопаткою, доки не вийде гладке тісто середньої густини.

Тісто та сливи. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму діаметром близько 24 см змастити вершковим маслом і присипати борошном або вистелити пергаментом. Викласти тісто й розрівняти поверхню. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й викласти половинки зрізом догори, злегка вдавлюючи у тісто.

Пиріг зі сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці 45–50 хвилин, доки він не стане рум’яним і пружним. Перевірити готовність шпажкою — якщо вона виходить сухою, випічка готова. Дати пирогу трохи охолонути, потім перекласти його з форми на решітку або тарілку. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою. Сливовий пиріг смачний як теплим, так і охолодженим.

