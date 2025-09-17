Пирог со сливами — простой рецепт приготовления домашней выпечки

Пирог со сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливовый пирог — это классика, которая никогда не надоедает. Он одновременно нежный и насыщенный, с приятной кислинкой фруктов и сладкой выпечкой. Простота приготовления делает этот десерт идеальным даже для начинающих, а аромат, разносимый по дому во время выпекания, создает настоящую атмосферу уюта. Такой пирог со сливами станет отличным дополнением к чаю или кофе и подарит вам истинное наслаждение.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 150 г;

сахар — 130 г;

масло сливочное мягкое — 110 г;

яйца куриные — 2 шт. (комнатной температуры);

разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливы — 5-10 шт. (в зависимости от размера).

Способ приготовления

Заранее подготовить все ингредиенты. Масло достать из холодильника, чтобы оно стало мягким, а яйца выдержать при комнатной температуре.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливы выбрать спелые, но плотные, чтобы во время выпекания они сохранили форму. В глубокой миске растереть мягкое масло с сахаром до пышной и светлой массы.

Тесто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить по одному яйцу, каждый раз хорошо перемешивая. В отдельной посудине смешать муку с разрыхлителем и солью, после чего просеять смесь в масляно-яичную основу. Аккуратно перемешать ложкой или лопаткой, пока не получится гладкое тесто средней густоты.

Тесто и сливы. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму диаметром около 24 см смазать сливочным маслом и присыпать мукой или выстелить пергаментом. Выложить тесто и разровнять поверхность. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и выложить половинки срезом вверх, слегка вдавливая в тесто.

Пирог со сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке 45-50 минут, пока он не станет румяным и упругим. Проверить готовность шпажкой — если она выходит сухой, выпечка готова. Дать пирогу немного остыть, затем переложить его из формы на решетку или тарелку. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Сливовый пирог вкусный как теплым, так и охлажденным.

