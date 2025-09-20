Видео
Чем полезны сливы — сокровище для здоровья сезонного фрукта

20 сентября 2025 12:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Чем полезны сливы — рецепт здоровья и природной энергии
Синие сливы. Фото: Freepik
Юлия Щербак

Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Сливы — это не просто вкусный сезонный фрукт, а настоящее сокровище для вашего здоровья. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые укрепляют организм и дарят энергию. Добавляя сливы в свой рацион, вы не только наслаждаетесь вкусом лета, но и получаете естественную поддержку для тела и души.

Новини.LIVE рассказывают, чем полезны эти сезонные фрукты.

Читайте также:

Сливы — это не только вкусный и сочный фрукт, который дарит ощущение лета, но и настоящий природный эликсир здоровья. Они имеют уникальный состав витаминов, минералов и полезных веществ, которые поддерживают организм в тонусе, укрепляют иммунитет и помогают чувствовать себя энергичнее.

Витамины и минералы

В сливах содержатся витамины А, С, Е и группы В, которые положительно влияют на работу нервной системы, поддерживают остроту зрения и здоровье кожи. Витамин С помогает укрепить иммунитет и противостоять простудам, а витамин А полезен для глаз.

чим корисні сливи
Сливы на столе. Фото: Freepik

Кроме этого, плоды богаты калием, магнием, железом и кальцием. Благодаря калию сливы помогают нормализовать работу сердца и снижают риск развития гипертонии, а железо способствует профилактике анемии.

Польза для пищеварения

Сливы известны своим мягким слабительным эффектом, поэтому их часто рекомендуют при склонности к запорам. Пищевые волокна, содержащиеся в мякоти, улучшают работу кишечника, выводят токсины и способствуют восстановлению микрофлоры.

Сливы и контроль веса

Этот фрукт идеально подходит тем, кто следит за своим весом. Калорийность свежих слив невысокая — около 45 ккал на 100 г, при этом они хорошо насыщают и помогают обуздать желание съесть что-то сладкое. Низкий гликемический индекс делает их полезным вариантом для людей с диабетом в умеренных количествах.

які вітаміни у сливах
Плоды слив. Фото: Freepik

Антиоксидантная защита

Сливы богаты полифенолами и антиоксидантами, которые замедляют процессы старения и защищают клетки от разрушения. Благодаря этому регулярное употребление фруктов способствует сохранению молодости кожи, повышает ее эластичность и здоровый вид.

Как правильно употреблять сливы

Есть сливы лучше всего свежими, но не менее полезными они остаются в виде компотов, варенья, джемов или даже соусов к мясу. Сушеные сливы — чернослив еще более концентрированный вариант, особенно полезный для сердца, сосудов и пищеварения.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

здоровье фрукты витамины иммунитет слива
