Чізкейк з лохиною без духовки з точними пропорціями: 1000 позитивних відгуків

Чізкейк з лохиною. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Коли не хочеться вмикати духовку, а родину хочеться потішити красивим десертом, цей чізкейк стане справжньою знахідкою. Він виходить ніжним, вершковим, із соковитою лохиною та апетитними шарами, які мають чудовий вигляд у розрізі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печиво до кави — 250 г;

вершкове масло — 120 г.

Для ванільного шару:

крем-сир — 300 г;

вершки — 150 г;

цукрова пудра — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

желатин — 10 г;

холодна вода — 50 мл.

Для ягідного шару:

крем-сир — 300 г;

вершки — 50 мл.;

ягідне желе — 1 пакетик;

гаряча вода — 100 мл.

Для верхнього шару:

свіжа лохина — за смаком;

ягідне желе — 1 пакетик;

вода — за інструкцією.

Десерт з лохиною, Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Печиво подрібнити в крихту, змішати з розтопленим вершковим маслом і щільно утрамбувати у форму. Поставити основу в холодильник. Желатин замочити у холодній воді, дати набухнути, після чого прогріти до розчинення. Крем-сир змішати з вершками, цукровою пудрою та ванільним цукром, додати желатин і збити до однорідності. Вилити масу на основу та охолодити. Приготувати ягідне желе, охолодити його, змішати з крем-сиром і вершками. Викласти другий шар, зверху розподілити лохину й поставити десерт у холодильник. Приготувати ще одну порцію желе за інструкцією, остудити та акуратно залити ягоди. Залишити чізкейк у холодильнику на кілька годин до повного застигання.

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