Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Натуральний "Пломбір" за 5 хвилин: знадобиться лише 2 інгредієнти

Натуральний "Пломбір" за 5 хвилин: знадобиться лише 2 інгредієнти

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 13:44
Домашнє морозиво Пломбір: рецепт із двох інгредієнтів без морозивниці
Натуральний "Пломбір". Фото: gospodynka.com.ua

У спекотний літній день немає нічого кращого за порцію домашнього морозива. Цей рецепт підкорює своєю простотою: лише два основні інгредієнти, кілька хвилин роботи — і вже за кілька годин можна насолоджуватися ніжним вершковим пломбіром.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вершки жирністю не менше 33% — 500 г;
  • згущене молоко — 370 г (1 банка);
  • вафельні коржі — 2 шт.
рецепт домашнього пломбіра
Приготування морозива. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Вершки збити міксером до пишної маси. Додати згущене молоко та перемішати до однорідної консистенції.
  2. Роз'ємну форму змастити вершковим маслом, застелити пергаментом і викласти на дно вафельний корж. 
  3. Рівномірно розподілити морозивну масу та накрити другим вафельним коржем.
  4. Поставити десерт у морозильну камеру на 5–6 годин або залишити на ніч. 
  5. Перед подачею нарізати порційними шматочками. Морозиво виходить ніжним, вершковим і чудово тримає форму.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

морозиво десерт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації