Домашнє морозиво Пломбір: рецепт із двох інгредієнтів без морозивниці

Натуральний "Пломбір". Фото: gospodynka.com.ua

У спекотний літній день немає нічого кращого за порцію домашнього морозива. Цей рецепт підкорює своєю простотою: лише два основні інгредієнти, кілька хвилин роботи — і вже за кілька годин можна насолоджуватися ніжним вершковим пломбіром.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершки жирністю не менше 33% — 500 г;

згущене молоко — 370 г (1 банка);

вафельні коржі — 2 шт.

Приготування морозива. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Вершки збити міксером до пишної маси. Додати згущене молоко та перемішати до однорідної консистенції. Роз'ємну форму змастити вершковим маслом, застелити пергаментом і викласти на дно вафельний корж. Рівномірно розподілити морозивну масу та накрити другим вафельним коржем. Поставити десерт у морозильну камеру на 5–6 годин або залишити на ніч. Перед подачею нарізати порційними шматочками. Морозиво виходить ніжним, вершковим і чудово тримає форму.

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