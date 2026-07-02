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Головна Смак Морозиво "4 смаки": знадобиться лише 2 інгредієнти та 5 хвилин на приготування

Морозиво "4 смаки": знадобиться лише 2 інгредієнти та 5 хвилин на приготування

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 03:04
Домашнє морозиво з чотирма смаками без морозивниці: простий рецепт
Морозиво "4 смаки". Фото: gospodynka.com.ua

Домашнє морозиво можна легко приготувати без спеціальної техніки та складних продуктів. Усього два основні інгредієнти, кілька хвилин на підготовку — і ви отримаєте ніжний десерт одразу з чотирма різними смаками. Такий варіант особливо сподобається всій родині у спекотні літні дні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вершки 33% — 500 мл.

Ванільний шар:

  • ванільний цукор — дрібка;
  • згущене молоко — 70 г.

Ягідний шар:

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  • варення — 2–3 ст. л.

Шар крем-брюле:

  • варене згущене молоко — 80 г.

Шоколадний шар:

  • какао — 1–2 ч. л.;
  • згущене молоко — за смаком.
рецепт приготування домашнього морозива
Домашнє морозиво. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Добре охолоджені вершки збити до м'яких піків. Форму застелити харчовою плівкою.
  2. Частину збитих вершків змішати зі згущеним молоком і дрібкою ванільного цукру, після чого викласти перший шар у форму.
  3. До наступної частини вершків додати варення, злегка перемішати, щоб залишилися красиві ягідні розводи, і розподілити поверх ванільного шару.
  4. Для третього шару змішати вершки з вареним згущеним молоком і рівномірно викласти у форму.
  5. До решти вершків додати какао та трохи згущеного молока, добре перемішати й зробити останній шоколадний шар.
  6. Злегка постукати формою об стіл, накрити плівкою та поставити в морозильну камеру на 6–8 годин.
  7. Перед подачею дістати морозиво з форми та нарізати порційними шматочками.

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морозиво десерт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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