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Главная Вкус Мороженое "4 вкуса": для приготовления понадобятся всего 2 ингредиента и 5 минут

Мороженое "4 вкуса": для приготовления понадобятся всего 2 ингредиента и 5 минут

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 03:04
Домашнее мороженое с четырьмя вкусами без мороженицы: простой рецепт
Мороженое "4 вкуса". Фото: gospodynka.com.ua

Домашнее мороженое можно легко приготовить без специальной техники и сложных ингредиентов. Всего два основных ингредиента, несколько минут на подготовку — и вы получите нежный десерт сразу с четырьмя разными вкусами. Такой вариант особенно понравится всей семье в жаркие летние дни.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливки 33% — 500 мл.

Ванильный слой:

  • ванильный сахар — щепотка;
  • сгущенное молоко — 70 г.

Ягодный слой:

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  • варенье — 2–3 ст. л.

Слой крем-брюле:

  • вареное сгущенное молоко — 80 г.

Шоколадный слой:

  • какао — 1–2 ч. л.;
  • сгущенное молоко — по вкусу.
рецепт приготування домашнього морозива
Домашнее мороженое. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Хорошо охлажденные сливки взбить до мягких пиков. Форму застелить пищевой пленкой.
  2. Часть взбитых сливок смешать со сгущенным молоком и щепоткой ванильного сахара, после чего выложить первый слой в форму.
  3. В следующую часть сливок добавить варенье, слегка перемешать, чтобы остались красивые ягодные прожилки, и распределить поверх ванильного слоя.
  4. Для третьего слоя смешать сливки с вареным сгущенным молоком и равномерно выложить в форму.
  5. К оставшимся сливкам добавить какао и немного сгущенного молока, хорошо перемешать и сделать последний шоколадный слой.
  6. Слегка постучать формой по столу, накрыть пленкой и поставить в морозильную камеру на 6–8 часов.
  7. Перед подачей достать мороженое из формы и нарезать порционными кусочками.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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