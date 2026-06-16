Мороженое «Соленая карамель»: готовится без сгущенного молока и покупной карамели

Мороженое "Соленая карамель". Фото: gospodynka.com.ua

Есть десерты, которые с первой ложки меняют представление о домашнем мороженом. Этот вариант с соленой карамелью получается настолько нежным и ароматным, что напоминает ресторанный десерт. Без покупных соусов и сложных ингредиентов — только простые продукты и идеальный результат, который хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сахар — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.;

вода — 35 мл;

кукурузный крахмал — 20 г;

молоко — 75 мл + 125 мл;

ванилин — щепотка;

сливочное масло — 50 г;

сливки 33% — 500 мл.

Приготовление мороженого. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле разогреть сахар с водой и солью до образования янтарной карамели. Отдельно развести крахмал в молоке без комочков. Добавить горячее молоко к карамели, затем ввести крахмальную смесь и проварить до загустения. Снять с огня, добавить ванилин и масло, остудить. Сливки взбить до мягких пиков, аккуратно смешать с карамельной основой. Переложить в контейнер и заморозить до полного застывания.

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