Мороженое «Соленая карамель»: готовится без сгущенного молока и покупной карамели

Мороженое "Соленая карамель": готовится без сгущенного молока
Есть десерты, которые с первой ложки меняют представление о домашнем мороженом. Этот вариант с соленой карамелью получается настолько нежным и ароматным, что напоминает ресторанный десерт. Без покупных соусов и сложных ингредиентов — только простые продукты и идеальный результат, который хочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сахар — 200 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- вода — 35 мл;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- молоко — 75 мл + 125 мл;
- ванилин — щепотка;
- сливочное масло — 50 г;
- сливки 33% — 500 мл.
Способ приготовления
- В кастрюле разогреть сахар с водой и солью до образования янтарной карамели.
- Отдельно развести крахмал в молоке без комочков.
- Добавить горячее молоко к карамели, затем ввести крахмальную смесь и проварить до загустения.
- Снять с огня, добавить ванилин и масло, остудить.
- Сливки взбить до мягких пиков, аккуратно смешать с карамельной основой.
- Переложить в контейнер и заморозить до полного застывания.
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