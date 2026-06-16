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Главная Вкус Мороженое "Соленая карамель": готовится без сгущенного молока

Мороженое "Соленая карамель": готовится без сгущенного молока

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 14:44
Мороженое «Соленая карамель»: готовится без сгущенного молока и покупной карамели
Мороженое "Соленая карамель". Фото: gospodynka.com.ua

Есть десерты, которые с первой ложки меняют представление о домашнем мороженом. Этот вариант с соленой карамелью получается настолько нежным и ароматным, что напоминает ресторанный десерт. Без покупных соусов и сложных ингредиентов — только простые продукты и идеальный результат, который хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сахар — 200 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • вода — 35 мл;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • молоко — 75 мл + 125 мл;
  • ванилин — щепотка;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сливки 33% — 500 мл.
рецепт солоної карамелі
Приготовление мороженого. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле разогреть сахар с водой и солью до образования янтарной карамели.
  2. Отдельно развести крахмал в молоке без комочков.
  3. Добавить горячее молоко к карамели, затем ввести крахмальную смесь и проварить до загустения.
  4. Снять с огня, добавить ванилин и масло, остудить.
  5. Сливки взбить до мягких пиков, аккуратно смешать с карамельной основой.
  6. Переложить в контейнер и заморозить до полного застывания.

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мороженое десерт рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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