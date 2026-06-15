Чизкейк «Клубничка»: рецепт без выпечки

Чизкейк "Клубничка". Фото: smachnenke.com.ua

В сезон клубники хочется готовить десерты, для которых не нужна духовка и сложные ингредиенты. Этот чизкейк получается нежным, легким и очень красивым в разрезе благодаря сочным ягодам и яркому клубничному желе. Такой десерт прекрасно подойдет для семейного чаепития, праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать близких.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печенье — 300 г;

сливочное масло — 100 г.

Для начинки:

творог — 700 г;

сливки — 200 мл.;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — по вкусу;

желатин — 18 г;

вода — 90 мл;

клубника — по вкусу.

Для клубничного желе:

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клубника — 300 г;

вода — 100 мл.;

сахар — 3 ст. л.;

желатин — 15 г;

вода для желатина — 50 мл.

Клубничный чизкейк. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным маслом и плотно выложить в форму. Поставить основу в холодильник. Для начинки взбить творог, сливки, сахар и ванильный сахар до однородности. Добавить подготовленный желатин и перемешать. По краю формы выложить половинки клубники, залить творожной массой и охладить до легкого застывания. Для желе проварить клубнику с водой и сахаром, измельчить блендером и смешать с желатином. Вылить клубничный слой поверх начинки. Поставить чизкейк в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед подачей украсить свежими ягодами.

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