Чизкейк "Клубничка": рецепт без выпечки
В сезон клубники хочется готовить десерты, для которых не нужна духовка и сложные ингредиенты. Этот чизкейк получается нежным, легким и очень красивым в разрезе благодаря сочным ягодам и яркому клубничному желе. Такой десерт прекрасно подойдет для семейного чаепития, праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать близких.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печенье — 300 г;
- сливочное масло — 100 г.
Для начинки:
- творог — 700 г;
- сливки — 200 мл.;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — по вкусу;
- желатин — 18 г;
- вода — 90 мл;
- клубника — по вкусу.
Для клубничного желе:
- клубника — 300 г;
- вода — 100 мл.;
- сахар — 3 ст. л.;
- желатин — 15 г;
- вода для желатина — 50 мл.
Способ приготовления
- Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным маслом и плотно выложить в форму. Поставить основу в холодильник.
- Для начинки взбить творог, сливки, сахар и ванильный сахар до однородности. Добавить подготовленный желатин и перемешать.
- По краю формы выложить половинки клубники, залить творожной массой и охладить до легкого застывания.
- Для желе проварить клубнику с водой и сахаром, измельчить блендером и смешать с желатином. Вылить клубничный слой поверх начинки.
- Поставить чизкейк в холодильник на несколько часов до полного застывания.
- Перед подачей украсить свежими ягодами.
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