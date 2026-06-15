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Главная Вкус Чизкейк "Клубничка": рецепт без выпечки

Чизкейк "Клубничка": рецепт без выпечки

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 03:04
Чизкейк «Клубничка»: рецепт без выпечки
Чизкейк "Клубничка". Фото: smachnenke.com.ua

В сезон клубники хочется готовить десерты, для которых не нужна духовка и сложные ингредиенты. Этот чизкейк получается нежным, легким и очень красивым в разрезе благодаря сочным ягодам и яркому клубничному желе. Такой десерт прекрасно подойдет для семейного чаепития, праздничного стола или просто для того, чтобы порадовать близких.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печенье — 300 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Для начинки:

  • творог — 700 г;
  • сливки — 200 мл.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • желатин — 18 г;
  • вода — 90 мл;
  • клубника — по вкусу.

Для клубничного желе:

Читайте также:
  • клубника — 300 г;
  • вода — 100 мл.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • желатин — 15 г;
  • вода для желатина — 50 мл.
рецепт чізкейка з полуницею
Клубничный чизкейк. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным маслом и плотно выложить в форму. Поставить основу в холодильник.
  2. Для начинки взбить творог, сливки, сахар и ванильный сахар до однородности. Добавить подготовленный желатин и перемешать.
  3. По краю формы выложить половинки клубники, залить творожной массой и охладить до легкого застывания.
  4. Для желе проварить клубнику с водой и сахаром, измельчить блендером и смешать с желатином. Вылить клубничный слой поверх начинки.
  5. Поставить чизкейк в холодильник на несколько часов до полного застывания.
  6. Перед подачей украсить свежими ягодами.

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клубника рецепт чизкейк
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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