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Головна Смак Чізкейк "Полуничка": рецепт без випічки

Чізкейк "Полуничка": рецепт без випічки

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 03:04
Чізкейк Полуничка: рецепт без випічки
Чізкейк "Полуничка". Фото: smachnenke.com.ua

У сезон полуниці хочеться готувати десерти, які не потребують духовки та складних інгредієнтів. Цей чізкейк виходить ніжним, легким і дуже красивим у розрізі завдяки соковитим ягодам та яскравому полуничному желе. Такий десерт чудово підійде для сімейного чаювання, святкового столу або просто для того, щоб потішити близьких.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печиво — 300 г;
  • вершкове масло — 100 г.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 700 г;
  • вершки — 200 мл.;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — за смаком;
  • желатин — 18 г;
  • вода — 90 мл.;
  • полуниця — за смаком.

Для полуничного желе:

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  • полуниця — 300 г;
  • вода — 100 мл.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • желатин — 15 г;
  • вода для желатину — 50 мл.
рецепт чізкейка з полуницею
Полуничний чізкейк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Печиво подрібнити в крихту, змішати з розтопленим маслом і щільно викласти у форму. Поставити основу в холодильник.
  2. Для начинки збити кисломолочний сир, вершки, цукор і ванільний цукор до однорідності. Додати підготовлений желатин і перемішати.
  3. По краю форми викласти половинки полуниць, залити сирною масою та охолодити до легкого застигання.
  4. Для желе полуницю проварити з водою та цукром, подрібнити блендером і змішати з желатином. Вилити полуничний шар поверх начинки.
  5. Поставити чізкейк у холодильник на кілька годин до повного застигання.
  6. Перед подачею прикрасити свіжими ягодами.

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полуниця рецепт чізкейк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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