Десерт "Ніжність" за 5 хвилин: знадобиться 200 г полуниці та молоко
Цей десерт "Ніжність" готується з простих інгредієнтів і має дуже м’яку, кремову текстуру. Поєднання полуниці, бананів і молока створює легкий фруктовий смак із ніжною солодкістю. Завдяки крохмалю маса швидко густіє та перетворюється на оксамитовий крем. Після охолодження виходить десерт, який буквально тане в роті.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця — 200 г.;
- банани — 2 шт.;
- молоко — 800 мл.;
- згущене молоко — 200 г.;
- кукурудзяний крохмаль — 150 г.;
- вершкове масло — 30 г.;
- кокосова стружка — для подачі.
Спосіб приготування
- Полуницю та банани перебити блендером до однорідного пюре, додати молоко й ще раз перемішати.
- Перелити масу в каструлю, додати згущене молоко та крохмаль, ретельно розмішати до повної однорідності.
- Поставити на середній вогонь і постійно помішувати до загустіння.
- Коли крем стане густим і гладким, зняти з вогню, додати вершкове масло й перемішати до розчинення.
- Перелити у форму, накрити плівкою "в контакт" і залишити до повного охолодження, потім охолодити в холодильнику.
- Перед подачею посипати кокосовою стружкою.
Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак
Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.
Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.
Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.
Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.