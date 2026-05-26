Десерт "Ніжність" за 5 хвилин: знадобиться 200 г полуниці та молоко

Десерт "Ніжність". Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт "Ніжність" готується з простих інгредієнтів і має дуже м’яку, кремову текстуру. Поєднання полуниці, бананів і молока створює легкий фруктовий смак із ніжною солодкістю. Завдяки крохмалю маса швидко густіє та перетворюється на оксамитовий крем. Після охолодження виходить десерт, який буквально тане в роті.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

полуниця — 200 г.;

банани — 2 шт.;

молоко — 800 мл.;

згущене молоко — 200 г.;

кукурудзяний крохмаль — 150 г.;

вершкове масло — 30 г.;

кокосова стружка — для подачі.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Полуницю та банани перебити блендером до однорідного пюре, додати молоко й ще раз перемішати. Перелити масу в каструлю, додати згущене молоко та крохмаль, ретельно розмішати до повної однорідності. Поставити на середній вогонь і постійно помішувати до загустіння. Коли крем стане густим і гладким, зняти з вогню, додати вершкове масло й перемішати до розчинення. Перелити у форму, накрити плівкою "в контакт" і залишити до повного охолодження, потім охолодити в холодильнику. Перед подачею посипати кокосовою стружкою.

