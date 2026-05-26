Головна Смак Десерт "Ніжність" за 5 хвилин: знадобиться 200 г полуниці та молоко

Дата публікації: 26 травня 2026 03:04
Десерт "Ніжність". Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт "Ніжність" готується з простих інгредієнтів і має дуже м’яку, кремову текстуру. Поєднання полуниці, бананів і молока створює легкий фруктовий смак із ніжною солодкістю. Завдяки крохмалю маса швидко густіє та перетворюється на оксамитовий крем. Після охолодження виходить десерт, який буквально тане в роті.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця — 200 г.;
  • банани — 2 шт.;
  • молоко — 800 мл.;
  • згущене молоко — 200 г.;
  • кукурудзяний крохмаль — 150 г.;
  • вершкове масло — 30 г.;
  • кокосова стружка — для подачі.
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю та банани перебити блендером до однорідного пюре, додати молоко й ще раз перемішати.
  2. Перелити масу в каструлю, додати згущене молоко та крохмаль, ретельно розмішати до повної однорідності.
  3. Поставити на середній вогонь і постійно помішувати до загустіння.
  4. Коли крем стане густим і гладким, зняти з вогню, додати вершкове масло й перемішати до розчинення.
  5. Перелити у форму, накрити плівкою "в контакт" і залишити до повного охолодження, потім охолодити в холодильнику.
  6. Перед подачею посипати кокосовою стружкою.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
