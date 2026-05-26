Десерт "Нежность" за 5 минут: понадобится 200 г клубники и молоко
Этот десерт "Нежность" готовится из простых ингредиентов и имеет очень мягкую, кремовую текстуру. Сочетание клубники, бананов и молока создает легкий фруктовый вкус с нежной сладостью. Благодаря крахмалу масса быстро густеет и превращается в бархатистый крем. После остывания получается десерт, который буквально тает во рту.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 200 г;
- бананы — 2 шт.;
- молоко — 800 мл.;
- сгущенное молоко — 200 г;
- кукурузный крахмал — 150 г;
- сливочное масло — 30 г;
- кокосовая стружка — для подачи.
Способ приготовления
- Клубнику и бананы перебить блендером до однородного пюре, добавить молоко и еще раз перемешать.
- Перелить массу в кастрюлю, добавить сгущенное молоко и крахмал, тщательно размешать до полной однородности.
- Поставить на средний огонь и постоянно помешивать до загустения.
- Когда крем станет густым и гладким, снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до растворения.
- Перелить в форму, накрыть пленкой "в контакт" и оставить до полного остывания, затем охладить в холодильнике.
- Перед подачей посыпать кокосовой стружкой.
