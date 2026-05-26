Десерт "Нежность" за 5 минут: понадобится 200 г клубники и молоко

Десерт "Нежность" за 5 минут: понадобится 200 г клубники и молоко

Дата публикации 26 мая 2026 03:04
Десерт "Нежность". Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт "Нежность" готовится из простых ингредиентов и имеет очень мягкую, кремовую текстуру. Сочетание клубники, бананов и молока создает легкий фруктовый вкус с нежной сладостью. Благодаря крахмалу масса быстро густеет и превращается в бархатистый крем. После остывания получается десерт, который буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника — 200 г;
  • бананы — 2 шт.;
  • молоко — 800 мл.;
  • сгущенное молоко — 200 г;
  • кукурузный крахмал — 150 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • кокосовая стружка — для подачи.
рецепт десерту з полуницею
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Клубнику и бананы перебить блендером до однородного пюре, добавить молоко и еще раз перемешать.
  2. Перелить массу в кастрюлю, добавить сгущенное молоко и крахмал, тщательно размешать до полной однородности.
  3. Поставить на средний огонь и постоянно помешивать до загустения.
  4. Когда крем станет густым и гладким, снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до растворения.
  5. Перелить в форму, накрыть пленкой "в контакт" и оставить до полного остывания, затем охладить в холодильнике.
  6. Перед подачей посыпать кокосовой стружкой.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
