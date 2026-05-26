Десерт "Нежность" за 5 минут: понадобится 200 г клубники и молоко

Десерт "Нежность". Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт "Нежность" готовится из простых ингредиентов и имеет очень мягкую, кремовую текстуру. Сочетание клубники, бананов и молока создает легкий фруктовый вкус с нежной сладостью. Благодаря крахмалу масса быстро густеет и превращается в бархатистый крем. После остывания получается десерт, который буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

клубника — 200 г;

бананы — 2 шт.;

молоко — 800 мл.;

сгущенное молоко — 200 г;

кукурузный крахмал — 150 г;

сливочное масло — 30 г;

кокосовая стружка — для подачи.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Клубнику и бананы перебить блендером до однородного пюре, добавить молоко и еще раз перемешать. Перелить массу в кастрюлю, добавить сгущенное молоко и крахмал, тщательно размешать до полной однородности. Поставить на средний огонь и постоянно помешивать до загустения. Когда крем станет густым и гладким, снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до растворения. Перелить в форму, накрыть пленкой "в контакт" и оставить до полного остывания, затем охладить в холодильнике. Перед подачей посыпать кокосовой стружкой.

