Морозиво Солена карамель: готується без згущеного молока та покупної карамелі

Морозиво "Солена карамель": готується без згущеного молока
Є десерти, які змінюють уявлення про домашнє морозиво з першої ложки. Цей варіант із солоною карамеллю виходить настільки ніжним і ароматним, що нагадує ресторанний десерт. Без покупних соусів і складних інгредієнтів — тільки прості продукти і ідеальний результат, який хочеться повторювати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цукор — 200 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вода — 35 мл.;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- молоко — 75 мл + 125 мл.;
- ванілін — щіпка;
- вершкове масло — 50 г;
- вершки 33% — 500 мл.
Спосіб приготування
- У каструлі розігріти цукор із водою та сіллю до утворення бурштинової карамелі.
- Окремо розвести крохмаль у молоці без грудочок.
- Додати гаряче молоко до карамелі, потім ввести крохмальну суміш і проварити до загустіння.
- Зняти з вогню, додати ванілін і масло, охолодити.
- Вершки збити до м’яких піків, акуратно змішати з карамельною основою.
- Перекласти в контейнер і заморозити до повного застигання.
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