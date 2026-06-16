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Головна Смак Морозиво "Солена карамель": готується без згущеного молока

Морозиво "Солена карамель": готується без згущеного молока

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 14:44
Морозиво Солена карамель: готується без згущеного молока та покупної карамелі
Морозиво "Солена карамель". Фото: gospodynka.com.ua

Є десерти, які змінюють уявлення про домашнє морозиво з першої ложки. Цей варіант із солоною карамеллю виходить настільки ніжним і ароматним, що нагадує ресторанний десерт. Без покупних соусів і складних інгредієнтів — тільки прості продукти і ідеальний результат, який хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цукор — 200 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • вода — 35 мл.;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • молоко — 75 мл + 125 мл.;
  • ванілін — щіпка;
  • вершкове масло — 50 г;
  • вершки 33% — 500 мл.
рецепт солоної карамелі
Приготування морозива. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У каструлі розігріти цукор із водою та сіллю до утворення бурштинової карамелі.
  2. Окремо розвести крохмаль у молоці без грудочок.
  3. Додати гаряче молоко до карамелі, потім ввести крохмальну суміш і проварити до загустіння.
  4. Зняти з вогню, додати ванілін і масло, охолодити.
  5. Вершки збити до м’яких піків, акуратно змішати з карамельною основою.
  6. Перекласти в контейнер і заморозити до повного застигання.

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морозиво десерт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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