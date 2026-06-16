Морозиво Солена карамель: готується без згущеного молока та покупної карамелі

Морозиво "Солена карамель". Фото: gospodynka.com.ua

Є десерти, які змінюють уявлення про домашнє морозиво з першої ложки. Цей варіант із солоною карамеллю виходить настільки ніжним і ароматним, що нагадує ресторанний десерт. Без покупних соусів і складних інгредієнтів — тільки прості продукти і ідеальний результат, який хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цукор — 200 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

вода — 35 мл.;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

молоко — 75 мл + 125 мл.;

ванілін — щіпка;

вершкове масло — 50 г;

вершки 33% — 500 мл.

Приготування морозива. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У каструлі розігріти цукор із водою та сіллю до утворення бурштинової карамелі. Окремо розвести крохмаль у молоці без грудочок. Додати гаряче молоко до карамелі, потім ввести крохмальну суміш і проварити до загустіння. Зняти з вогню, додати ванілін і масло, охолодити. Вершки збити до м’яких піків, акуратно змішати з карамельною основою. Перекласти в контейнер і заморозити до повного застигання.

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