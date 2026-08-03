Домашнее мороженое Пломбир: рецепт из двух ингредиентов без морозильной камеры

Натуральный "Пломбир" за 5 минут: понадобятся всего 2 ингредиента
Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 13:44
Натуральный "Пломбир". Фото: gospodynka.com.ua
В жаркий летний день нет ничего лучше, чем порция домашнего мороженого. Этот рецепт покоряет своей простотой: всего два основных ингредиента, несколько минут работы — и уже через несколько часов можно наслаждаться нежным сливочным пломбиром.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливки жирностью не менее 33% — 500 г;
- сгущенное молоко — 370 г (1 банка);
- вафельные коржи — 2 шт.
Способ приготовления
- Сливки взбить миксером до пышной массы. Добавить сгущенное молоко и перемешать до однородной консистенции.
- Разъемную форму смазать сливочным маслом, застелить пергаментом и выложить на дно вафельный корж.
- Равномерно распределить мороженую массу и накрыть вторым вафельным коржом.
- Поставить десерт в морозильную камеру на 5–6 часов или оставить на ночь.
- Перед подачей нарезать на порционные кусочки. Мороженое получается нежным, сливочным и прекрасно держит форму.
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