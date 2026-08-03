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Главная Вкус Натуральный "Пломбир" за 5 минут: понадобятся всего 2 ингредиента

Натуральный "Пломбир" за 5 минут: понадобятся всего 2 ингредиента

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 13:44
Домашнее мороженое Пломбир: рецепт из двух ингредиентов без морозильной камеры
Натуральный "Пломбир". Фото: gospodynka.com.ua

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем порция домашнего мороженого. Этот рецепт покоряет своей простотой: всего два основных ингредиента, несколько минут работы — и уже через несколько часов можно наслаждаться нежным сливочным пломбиром.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сливки жирностью не менее 33% — 500 г;
  • сгущенное молоко — 370 г (1 банка);
  • вафельные коржи — 2 шт.
рецепт домашнього пломбіра
Приготовление мороженого. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сливки взбить миксером до пышной массы. Добавить сгущенное молоко и перемешать до однородной консистенции.
  2. Разъемную форму смазать сливочным маслом, застелить пергаментом и выложить на дно вафельный корж.
  3. Равномерно распределить мороженую массу и накрыть вторым вафельным коржом.
  4. Поставить десерт в морозильную камеру на 5–6 часов или оставить на ночь.
  5. Перед подачей нарезать на порционные кусочки. Мороженое получается нежным, сливочным и прекрасно держит форму.

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мороженое десерт рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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