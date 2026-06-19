Чим корисний липовий чай: природний напій для сну, нервів і серця

Квіти липи. Фото: Freepik

Липовий чай давно вважають одним із найм’якших природних напоїв для спокою та відновлення. Його п’ють для розслаблення, кращого сну та підтримки організму в періоди стресу. Але за приємним смаком ховається значно більше корисних властивостей, про які варто знати.

Рецепт опублікували NV, передає Новини.LIVE.

Основні корисні властивості липового чаю

Липовий чай — це ароматний трав’яний напій із сушених квітів липи, який здавна використовують у народній медицині. Його цінують за м’який смак і здатність заспокоювати організм, підтримувати сон та загальне самопочуття. Завдяки флавоноїдам, ефірним оліям та антиоксидантам липовий цвіт може позитивно впливати на нервову, серцево-судинну та травну системи.

Чай з липи. Фото: Freepik

Заспокійливий ефект і зниження тривожності

Липовий чай традиційно використовують для розслаблення нервової системи. Деякі дослідження вказують, що рослинні сполуки можуть впливати на механізми, пов’язані з нервовою збудливістю, сприяючи спокою та зниженню тривожності.

Протизапальна дія

Антиоксиданти липи допомагають боротися з окислювальним стресом, який пов’язаний із запальними процесами в організмі. Це може підтримувати загальний стан здоров’я та знижувати ризики хронічних захворювань.

Читайте також:

Може зменшувати легкий біль

Деякі компоненти липи пов’язують із потенційним зменшенням запальних реакцій та больових відчуттів. Проте цей ефект потребує подальших досліджень.

Легкий сечогінний ефект

Липовий чай може сприяти виведенню зайвої рідини та м’якому очищенню організму, підтримуючи природні процеси обміну.

Може підтримувати нормальний тиск

Деякі речовини у складі липи (тилірозид, рутозид, хлорогенова кислота) вивчаються щодо впливу на судини та артеріальний тиск. Однак цей ефект ще недостатньо досліджений, і чай не може замінювати медичне лікування.

Може сприяти сну

Липовий чай часто використовують перед сном. Його седативні властивості можуть допомагати організму розслабитися та швидше заснути.

Підтримка травлення

Гарячий липовий чай може м’яко заспокоювати шлунок і сприяти комфортному травленню. У народній практиці його використовують при легкому дискомфорті.

Легко додати в раціон

Достатньо залити сушений цвіт окропом і настояти кілька хвилин. Напій можна пити теплим або холодним, додавши лимон чи мед.

Важливо знати

Липовий чай у помірних кількостях вважається безпечним, але його не варто вживати надмірно.

Обмеження можуть стосуватися людей з алергією на липу, вагітних, жінок, що годують, та тих, хто приймає певні медикаменти (зокрема літій). У таких випадках потрібна консультація лікаря.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".