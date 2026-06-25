Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Овочі гриль по-новому: 3 рецепти маринадів, які зроблять їх ароматними

Овочі гриль по-новому: 3 рецепти маринадів, які зроблять їх ароматними

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 21:04
Маринади для овочів-гриль: 3 рецепти з фото для соковитих і ароматних овочів
Овочі гриль. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Звичайні овочі на грилі можуть заграти зовсім новими смаками, якщо правильно їх замаринувати. Цитрусові нотки, медова глазур або аромат часнику й копченої паприки зроблять кабачки, перець, гриби та інші овочі набагато смачнішими. Зібрали три прості рецепти маринадів, які варто спробувати вже цього літа.

Рецепт опублікувала Українська правда, передає Новини.LIVE.

як смачно приготувати овочі гриль
Овочеве асорті. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Вам знадобиться:

  • сік лайма — 60 мл.;
  • оливкова олія — 60 мл.;
  • лимонний сік — 30 мл.;
  • часник — 3 зубчики;
  • чебрець свіжий — 1 ч. л.;
  • розмарин свіжий — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Змішати сік лайма, лимонний сік та оливкову олію.
  2. Додати подрібнений часник, чебрець, розмарин, сіль і перець.
  3. Перемішати до однорідності.
  4. Залити маринадом кабачки, болгарський перець або інші овочі та залишити щонайменше на 10 хвилин.

Соєво-медовий маринад

Вам знадобиться:

  • соєвий соус — 50 мл.;
  • мед — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1,5 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Змішати соєвий соус, мед і гірчицю.
  2. Додати перець та ретельно перемішати.
  3. Залити підготовлені овочі маринадом і залишити на 15–20 хвилин.

Маринад із часником та копченою паприкою

Вам знадобиться:

Читайте також:
  • олія — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 3 ст. л.;
  • бальзамічний оцет — 0,5 ст. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • часник — 5–6 зубчиків.

Спосіб приготування

  1. Змішати олію, соєвий соус, бальзамічний оцет, копчену паприку, італійські трави та подрібнений часник.
  2. Перемішати до однорідності. Нарізати овочі великими шматочками, залити маринадом і залишити на 30 хвилин.
  3. Перед смаженням дати зайвому маринаду стекти. Готувати овочі на грилі 10–15 хвилин, періодично перевертаючи до появи апетитної скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

овочі рецепт маринад
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації