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Главная Вкус Овощи гриль по-новому: 3 рецепта маринадов, которые сделают их ароматными

Овощи гриль по-новому: 3 рецепта маринадов, которые сделают их ароматными

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 21:04
Маринады для овощей на гриле: 3 рецепта с фото для сочных и ароматных овощей
Овощи на гриле. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Обычные овощи на гриле могут раскрыть совершенно новые вкусовые оттенки, если их правильно замариновать. Цитрусовые нотки, медовая глазурь или аромат чеснока и копченой паприки сделают кабачки, перец, грибы и другие овощи гораздо вкуснее. Мы собрали три простых рецепта маринадов, которые стоит попробовать уже этим летом.

Рецепт опубликовала Украинская правда, передает Новини.LIVE.

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Овощное ассорти. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Вам понадобится:

  • сок лайма — 60 мл;
  • оливковое масло — 60 мл;
  • лимонный сок — 30 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • свежий тимьян — 1 ч. л.;
  • свежий розмарин — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

  1. Смешать сок лайма, лимонный сок и оливковое масло.
  2. Добавить измельченный чеснок, тимьян, розмарин, соль и перец.
  3. Перемешать до однородности.
  4. Залить маринадом кабачки, болгарский перец или другие овощи и оставить как минимум на 10 минут.

Соево-медовый маринад

Вам понадобится:

  • соевый соус — 50 мл;
  • мед — 3 ст. л.;
  • горчица — 1,5 ст. л.;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Смешать соевый соус, мед и горчицу.
  2. Добавить перец и тщательно перемешать.
  3. Залить подготовленные овощи маринадом и оставить на 15–20 минут.

Маринад с чесноком и копченой паприкой

Вам понадобится:

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  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • бальзамический уксус — 0,5 ст. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • чеснок — 5–6 зубчиков.

Способ приготовления

  1. Смешать растительное масло, соевый соус, бальзамический уксус, копченую паприку, итальянские травы и измельченный чеснок.
  2. Перемешать до однородности. Нарезать овощи крупными кусочками, залить маринадом и оставить на 30 минут.
  3. Перед жаркой дать лишнему маринаду стечь. Готовить овощи на гриле 10–15 минут, периодически переворачивая, до появления аппетитной корочки.

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овощи рецепт маринад
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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