Маринады для овощей на гриле: 3 рецепта с фото для сочных и ароматных овощей

Овощи гриль по-новому: 3 рецепта маринадов, которые сделают их ароматными
Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 21:04
Овощи на гриле. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS
Обычные овощи на гриле могут раскрыть совершенно новые вкусовые оттенки, если их правильно замариновать. Цитрусовые нотки, медовая глазурь или аромат чеснока и копченой паприки сделают кабачки, перец, грибы и другие овощи гораздо вкуснее. Мы собрали три простых рецепта маринадов, которые стоит попробовать уже этим летом.
Рецепт опубликовала Украинская правда, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сок лайма — 60 мл;
- оливковое масло — 60 мл;
- лимонный сок — 30 мл;
- чеснок — 3 зубчика;
- свежий тимьян — 1 ч. л.;
- свежий розмарин — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Смешать сок лайма, лимонный сок и оливковое масло.
- Добавить измельченный чеснок, тимьян, розмарин, соль и перец.
- Перемешать до однородности.
- Залить маринадом кабачки, болгарский перец или другие овощи и оставить как минимум на 10 минут.
Соево-медовый маринад
Вам понадобится:
- соевый соус — 50 мл;
- мед — 3 ст. л.;
- горчица — 1,5 ст. л.;
- черный молотый перец — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Смешать соевый соус, мед и горчицу.
- Добавить перец и тщательно перемешать.
- Залить подготовленные овощи маринадом и оставить на 15–20 минут.
Маринад с чесноком и копченой паприкой
Вам понадобится:
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- растительное масло — 2 ст. л.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- бальзамический уксус — 0,5 ст. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- чеснок — 5–6 зубчиков.
Способ приготовления
- Смешать растительное масло, соевый соус, бальзамический уксус, копченую паприку, итальянские травы и измельченный чеснок.
- Перемешать до однородности. Нарезать овощи крупными кусочками, залить маринадом и оставить на 30 минут.
- Перед жаркой дать лишнему маринаду стечь. Готовить овощи на гриле 10–15 минут, периодически переворачивая, до появления аппетитной корочки.
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