Домашні сметанники без дріжджів: печиво, яке ніколи не набридає
Ua ru
27 листопада 2026 03:04
Фото: zhyttia.com.ua
Сметанники без дріжджів. Фото: zhyttia.com.ua
Це печиво чудово підходить для домашнього чаювання: воно ніжне, пухке й довго не набридає. Завдяки сметані тісто виходить м’яким, а цукрова посипка під час випікання утворює апетитну золотисту скоринку.
Рецепт опублікувала Школа Життя, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- сметана — 150 г;
- олія без запаху — 100 мл;
- борошно — приблизно 400 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- харчова сода — 0,5 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Для змащування та посипання:
- яєчний жовток — 1 шт.;
- молоко — трохи;
- цукор — для посипання.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром до пишної світлої маси. Додати сіль, розпушувач та олію.
- Сметану окремо змішати із содою й ввести до яєчної суміші.
- Поступово всипати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Накрити й залишити на 30 хвилин.
- Розділити тісто на невеликі шматочки, сформувати кульки, трохи приплюснути й зробити в центрі отвір.
- Викласти заготовки на деко з пергаментом.
- Жовток змішати з молоком, змастити печиво та посипати цукром.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, до рум’яності.
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