Сметанники без дріжджів. Фото: zhyttia.com.ua

Це печиво чудово підходить для домашнього чаювання: воно ніжне, пухке й довго не набридає. Завдяки сметані тісто виходить м’яким, а цукрова посипка під час випікання утворює апетитну золотисту скоринку.

Рецепт опублікувала Школа Життя, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

сметана — 150 г;

олія без запаху — 100 мл;

борошно — приблизно 400 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

харчова сода — 0,5 ч. л.;

сіль — дрібка.

Для змащування та посипання:

яєчний жовток — 1 шт.;

молоко — трохи;

цукор — для посипання.

Приготування печива. Фото: zhyttia.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до пишної світлої маси. Додати сіль, розпушувач та олію. Сметану окремо змішати із содою й ввести до яєчної суміші. Поступово всипати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Накрити й залишити на 30 хвилин. Розділити тісто на невеликі шматочки, сформувати кульки, трохи приплюснути й зробити в центрі отвір. Викласти заготовки на деко з пергаментом. Жовток змішати з молоком, змастити печиво та посипати цукром. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, до рум’яності.

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