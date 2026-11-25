Домашнє печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматне медове печиво з горіхами легко приготувати до сімейного чаювання. Воно виходить м’яким усередині, з апетитною рум’яною скоринкою та приємним горіховим смаком. Особливість рецепта — посипка з масла, цукру, борошна та подрібнених горіхів, яка робить кожну печеньку особливо смачною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

мед — 100 г;

олія — 100 г;

борошно — 400 г;

розпушувач — 10 г.

Для горіхової посипки:

борошно — 70 г;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 70 г;

подрібнені горіхи — 100 г.

Додатково:

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яєчний білок — 1 шт.;

пергамент для випікання — за потреби.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром і ванільним цукром, додати мед та олію. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово всипати до рідкої суміші. Замісити м’яке тісто, яке не липне до рук, і ненадовго поставити в холодильник. Для посипки перетерти борошно з холодним вершковим маслом, додати цукор і подрібнені горіхи. З тіста сформувати невеликі кульки. Кожну занурити в злегка збитий білок, а потім обваляти в горіховій крихті. Викласти на деко з пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15–20 хвилин, до золотистої скоринки. Готове печиво трохи охолодити перед подачею.

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