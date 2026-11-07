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Головна Смак Гора ніжного печива за 20 хвилин: знадобиться 1 яблуко та 1 яйце

Гора ніжного печива за 20 хвилин: знадобиться 1 яблуко та 1 яйце

Ua ru
7 листопада 2026 03:04
Ніжне яблучне печиво з начинкою: простий домашній рецепт до чаю Фото: smachnenke.com.ua
Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане чудовим варіантом, коли хочеться чогось солодкого до чаю, але немає бажання довго возитися з тістом. Карамелізовані яблука з корицею додають печиву приємного аромату, а ніжна основа після випікання залишається м’якою та розсипчастою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для начинки):

  • яблуко велике — 1 шт.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кориця — за смаком.

Для тіста:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 50 г;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • розпушувач — 4 г;
  • борошно — приблизно 250 г.

Для подачі:

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  • цукрова пудра — за смаком.
рецепт яблучного печива
Тісто з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити яблуко, нарізати кубиками. Розтопити на сковороді масло, додати яблуко, цукор і корицю.
  2. Прогріти до м’якості та випаровування зайвої рідини, після чого охолодити.
  3. Змішати яйце із сіллю, цукром і ванільним цукром.
  4. Додати молоко та розтоплене охолоджене масло.
  5. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово вмішати в рідку суміш. Замісити м’яке тісто.
  6. Розкачати його завтовшки 3–4 мм, вирізати кружальця.
  7. На половину кожного викласти яблучну начинку, накрити другою половиною тіста та злегка защипнути краї.
  8. Викласти печиво на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C приблизно 15–20 хвилин, до легкого золотистого відтінку. Трохи охолодити та посипати цукровою пудрою.

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десерт яблука рецепт печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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