Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане чудовим варіантом, коли хочеться чогось солодкого до чаю, але немає бажання довго возитися з тістом. Карамелізовані яблука з корицею додають печиву приємного аромату, а ніжна основа після випікання залишається м’якою та розсипчастою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для начинки):

яблуко велике — 1 шт.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

кориця — за смаком.

Для тіста:

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 50 г;

молоко — 2 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

розпушувач — 4 г;

борошно — приблизно 250 г.

Для подачі:

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цукрова пудра — за смаком.

Тісто з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити яблуко, нарізати кубиками. Розтопити на сковороді масло, додати яблуко, цукор і корицю. Прогріти до м’якості та випаровування зайвої рідини, після чого охолодити. Змішати яйце із сіллю, цукром і ванільним цукром. Додати молоко та розтоплене охолоджене масло. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово вмішати в рідку суміш. Замісити м’яке тісто. Розкачати його завтовшки 3–4 мм, вирізати кружальця. На половину кожного викласти яблучну начинку, накрити другою половиною тіста та злегка защипнути краї. Викласти печиво на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C приблизно 15–20 хвилин, до легкого золотистого відтінку. Трохи охолодити та посипати цукровою пудрою.

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