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Главная Вкус Гора нежного печенья за 20 минут: понадобится 1 яблоко и 1 яйцо

Гора нежного печенья за 20 минут: понадобится 1 яблоко и 1 яйцо

Ua ru
7 ноября 2026 03:04
Нежное яблочное печенье с начинкой: простой домашний рецепт к чаю Фото: smachnenke.com.ua
Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет отличным вариантом, когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но нет желания долго возиться с тестом. Карамелизованные яблоки с корицей придают печенью приятный аромат, а нежная основа после выпечки остается мягкой и рассыпчатой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для начинки):

  • яблоко крупное — 1 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • корица — по вкусу.

Для теста:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 50 г;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • разрыхлитель — 4 г;
  • мука — примерно 250 г.

Для подачи:

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  • сахарная пудра — по вкусу.
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Тесто с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить яблоко, нарезать кубиками. Растопить на сковороде масло, добавить яблоко, сахар и корицу.
  2. Прогреть до мягкости и испарения лишней жидкости, после чего остудить.
  3. Смешать яйцо с солью, сахаром и ванильным сахаром.
  4. Добавить молоко и растопленное охлажденное масло.
  5. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь. Замесить мягкое тесто.
  6. Раскатать его толщиной 3–4 мм, вырезать кружочки.
  7. На половину каждого выложить яблочную начинку, накрыть второй половиной теста и слегка защепнуть края.
  8. Выложить печенье на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C примерно 15–20 минут, до появления легкого золотистого оттенка. Слегка остудить и посыпать сахарной пудрой.

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десерт яблоки рецепт печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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