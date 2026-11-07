Гора нежного печенья за 20 минут: понадобится 1 яблоко и 1 яйцо
Ua ru
7 ноября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт станет отличным вариантом, когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но нет желания долго возиться с тестом. Карамелизованные яблоки с корицей придают печенью приятный аромат, а нежная основа после выпечки остается мягкой и рассыпчатой.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится (для начинки):
- яблоко крупное — 1 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- корица — по вкусу.
Для теста:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 50 г;
- молоко — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- разрыхлитель — 4 г;
- мука — примерно 250 г.
Для подачи:
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- сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистить яблоко, нарезать кубиками. Растопить на сковороде масло, добавить яблоко, сахар и корицу.
- Прогреть до мягкости и испарения лишней жидкости, после чего остудить.
- Смешать яйцо с солью, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить молоко и растопленное охлажденное масло.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь. Замесить мягкое тесто.
- Раскатать его толщиной 3–4 мм, вырезать кружочки.
- На половину каждого выложить яблочную начинку, накрыть второй половиной теста и слегка защепнуть края.
- Выложить печенье на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C примерно 15–20 минут, до появления легкого золотистого оттенка. Слегка остудить и посыпать сахарной пудрой.
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