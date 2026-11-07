Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет отличным вариантом, когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но нет желания долго возиться с тестом. Карамелизованные яблоки с корицей придают печенью приятный аромат, а нежная основа после выпечки остается мягкой и рассыпчатой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для начинки):

яблоко крупное — 1 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

корица — по вкусу.

Для теста:

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 50 г;

молоко — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 4 г;

мука — примерно 250 г.

Для подачи:

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сахарная пудра — по вкусу.

Тесто с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить яблоко, нарезать кубиками. Растопить на сковороде масло, добавить яблоко, сахар и корицу. Прогреть до мягкости и испарения лишней жидкости, после чего остудить. Смешать яйцо с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавить молоко и растопленное охлажденное масло. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь. Замесить мягкое тесто. Раскатать его толщиной 3–4 мм, вырезать кружочки. На половину каждого выложить яблочную начинку, накрыть второй половиной теста и слегка защепнуть края. Выложить печенье на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C примерно 15–20 минут, до появления легкого золотистого оттенка. Слегка остудить и посыпать сахарной пудрой.

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