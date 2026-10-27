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Главная Вкус Польское печенье "Мазурка" за 20 минут: все смешать и поставить в духовку

Польское печенье "Мазурка" за 20 минут: все смешать и поставить в духовку

Ua ru
27 октября 2026 22:21
Польская мазурка с орехами и изюмом: простое печенье к чаю Фото: smachnenke.com.ua
Печенье с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется домашней выпечки без длительного замешивания, попробуйте приготовить польскую мазурку. Достаточно взбить яйца с сахаром, добавить муку, орехи и изюм, а затем поставить тесто в духовку. Печенье получается ароматным и прекрасно сочетается с чаем или кофе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 60 г или по вкусу;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • грецкие орехи или смесь орехов — 100 г;
  • изюм — 100 г.
рецепт польського печива мазурка
Печенье с изюмом и орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Орехи слегка подсушить на сухой сковороде, остудить и измельчить.
  2. Изюм промыть и хорошо просушить.
  3. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы.
  4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать, всыпать орехи и изюм.
  5. Выложить тесто на противень с пергаментом, сформировать прямоугольный пласт толщиной 5–7 мм.
  6. Выпекать при температуре 180 °C примерно 15–20 минут, до легкого золотистого оттенка. Не пересушивать.

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десерт рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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