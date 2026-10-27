Печенье с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется домашней выпечки без длительного замешивания, попробуйте приготовить польскую мазурку. Достаточно взбить яйца с сахаром, добавить муку, орехи и изюм, а затем поставить тесто в духовку. Печенье получается ароматным и прекрасно сочетается с чаем или кофе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 60 г или по вкусу;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

грецкие орехи или смесь орехов — 100 г;

изюм — 100 г.

Печенье с изюмом и орехами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Орехи слегка подсушить на сухой сковороде, остудить и измельчить. Изюм промыть и хорошо просушить. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать, всыпать орехи и изюм. Выложить тесто на противень с пергаментом, сформировать прямоугольный пласт толщиной 5–7 мм. Выпекать при температуре 180 °C примерно 15–20 минут, до легкого золотистого оттенка. Не пересушивать.

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