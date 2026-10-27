Польское печенье "Мазурка" за 20 минут: все смешать и поставить в духовку
Ua ru
27 октября 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Печенье с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется домашней выпечки без длительного замешивания, попробуйте приготовить польскую мазурку. Достаточно взбить яйца с сахаром, добавить муку, орехи и изюм, а затем поставить тесто в духовку. Печенье получается ароматным и прекрасно сочетается с чаем или кофе.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 60 г или по вкусу;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- грецкие орехи или смесь орехов — 100 г;
- изюм — 100 г.
Способ приготовления
- Орехи слегка подсушить на сухой сковороде, остудить и измельчить.
- Изюм промыть и хорошо просушить.
- Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать, всыпать орехи и изюм.
- Выложить тесто на противень с пергаментом, сформировать прямоугольный пласт толщиной 5–7 мм.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 15–20 минут, до легкого золотистого оттенка. Не пересушивать.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.