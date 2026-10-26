Конвертики с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется быстро приготовить домашнюю выпечку без сложных ингредиентов, приготовьте творожные конвертики. Они получаются румяными снаружи и нежными внутри, а из одной порции теста можно сделать целую тарелку лакомств.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 20 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — 100 г;

мука — 300 г;

кефир — 150 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 200 г;

яичный белок — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

сахарная пудра — 2 ст. л.

Выпечка с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Муку смешать с разрыхлителем, добавить холодное масло кубиками и перетереть в крошку. Отдельно взбить яйцо с сахаром, солью и кефиром. Соединить обе смеси и быстро замесить мягкое тесто. Творог размять вилкой, добавить белок, сахарную пудру и муку. Перемешать до однородности. Тесто раскатать толщиной 3–4 мм и нарезать квадратами. В центр каждого выложить начинку, соединить противоположные углы и тщательно защепнуть края. Переложить конвертики на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C около 20 минут, до золотистого цвета. Слегка остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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