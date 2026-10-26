Конвертики с творогом за 20 минут: целая гора из одной пачки
Ua ru
26 октября 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Конвертики с творогом. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется быстро приготовить домашнюю выпечку без сложных ингредиентов, приготовьте творожные конвертики. Они получаются румяными снаружи и нежными внутри, а из одной порции теста можно сделать целую тарелку лакомств.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 20 г;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 300 г;
- кефир — 150 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 200 г;
- яичный белок — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- сахарная пудра — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Муку смешать с разрыхлителем, добавить холодное масло кубиками и перетереть в крошку.
- Отдельно взбить яйцо с сахаром, солью и кефиром.
- Соединить обе смеси и быстро замесить мягкое тесто.
- Творог размять вилкой, добавить белок, сахарную пудру и муку. Перемешать до однородности.
- Тесто раскатать толщиной 3–4 мм и нарезать квадратами.
- В центр каждого выложить начинку, соединить противоположные углы и тщательно защепнуть края.
- Переложить конвертики на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C около 20 минут, до золотистого цвета.
- Слегка остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
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