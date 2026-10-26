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Главная Вкус Конвертики с творогом за 20 минут: целая гора из одной пачки

Конвертики с творогом за 20 минут: целая гора из одной пачки

Ua ru
26 октября 2026 22:21
Творожные конвертики в духовке: нежная выпечка из доступных продуктов Фото: smachnenke.com.ua
Конвертики с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется быстро приготовить домашнюю выпечку без сложных ингредиентов, приготовьте творожные конвертики. Они получаются румяными снаружи и нежными внутри, а из одной порции теста можно сделать целую тарелку лакомств.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 20 г;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 100 г;
  • мука — 300 г;
  • кефир — 150 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 200 г;
  • яичный белок — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.
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Выпечка с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Муку смешать с разрыхлителем, добавить холодное масло кубиками и перетереть в крошку.
  2. Отдельно взбить яйцо с сахаром, солью и кефиром.
  3. Соединить обе смеси и быстро замесить мягкое тесто.
  4. Творог размять вилкой, добавить белок, сахарную пудру и муку. Перемешать до однородности.
  5. Тесто раскатать толщиной 3–4 мм и нарезать квадратами.
  6. В центр каждого выложить начинку, соединить противоположные углы и тщательно защепнуть края.
  7. Переложить конвертики на противень с пергаментом и выпекать при температуре 180 °C около 20 минут, до золотистого цвета.
  8. Слегка остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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