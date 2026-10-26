Конвертики з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться швидкої домашньої випічки без складних інгредієнтів, приготуйте сирні конвертики. Вони виходять рум’яними зовні та ніжними всередині, а з однієї порції тіста можна зробити цілу тарілку ласощів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 20 г;

сіль — дрібка;

вершкове масло — 100 г;

борошно — 300 г;

кефір — 150 мл;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

сир кисломолочний — 200 г;

яєчний білок — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

цукрова пудра — 2 ст. л.

Випічка з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішати з розпушувачем, додати холодне масло кубиками й перетерти на крихту. Окремо збити яйце із цукром, сіллю та кефіром. З’єднати обидві суміші й швидко замісити м’яке тісто. Сир розім’яти виделкою, додати білок, цукрову пудру та борошно. Перемішати до однорідності. Тісто розкачати завтовшки 3–4 мм і нарізати квадратами. У центр кожного викласти начинку, з’єднати протилежні кутики та ретельно защипнути краї. Перекласти конвертики на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C близько 20 хвилин, до золотистого кольору. Трохи охолодити й за бажанням посипати цукровою пудрою.

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