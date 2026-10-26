Конвертики з сиром за 20 хвилин: ціла гора з однієї пачки
Ua ru
26 жовтня 2026 22:21
Фото: smachnenke.com.ua
Конвертики з сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться швидкої домашньої випічки без складних інгредієнтів, приготуйте сирні конвертики. Вони виходять рум’яними зовні та ніжними всередині, а з однієї порції тіста можна зробити цілу тарілку ласощів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 20 г;
- сіль — дрібка;
- вершкове масло — 100 г;
- борошно — 300 г;
- кефір — 150 мл;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 200 г;
- яєчний білок — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- цукрова пудра — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Борошно змішати з розпушувачем, додати холодне масло кубиками й перетерти на крихту.
- Окремо збити яйце із цукром, сіллю та кефіром.
- З’єднати обидві суміші й швидко замісити м’яке тісто.
- Сир розім’яти виделкою, додати білок, цукрову пудру та борошно. Перемішати до однорідності.
- Тісто розкачати завтовшки 3–4 мм і нарізати квадратами.
- У центр кожного викласти начинку, з’єднати протилежні кутики та ретельно защипнути краї.
- Перекласти конвертики на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C близько 20 хвилин, до золотистого кольору.
- Трохи охолодити й за бажанням посипати цукровою пудрою.
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