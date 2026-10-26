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Головна Смак Конвертики з сиром за 20 хвилин: ціла гора з однієї пачки

Конвертики з сиром за 20 хвилин: ціла гора з однієї пачки

Ua ru
26 жовтня 2026 22:21
Сирні конвертики в духовці: ніжна випічка з доступних продуктів Фото: smachnenke.com.ua
Конвертики з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться швидкої домашньої випічки без складних інгредієнтів, приготуйте сирні конвертики. Вони виходять рум’яними зовні та ніжними всередині, а з однієї порції тіста можна зробити цілу тарілку ласощів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 20 г;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло — 100 г;
  • борошно — 300 г;
  • кефір — 150 мл;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 200 г;
  • яєчний білок — 1 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • цукрова пудра — 2 ст. л.
рецепт випчки з сиром
Випічка з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Борошно змішати з розпушувачем, додати холодне масло кубиками й перетерти на крихту.
  2. Окремо збити яйце із цукром, сіллю та кефіром.
  3. З’єднати обидві суміші й швидко замісити м’яке тісто.
  4. Сир розім’яти виделкою, додати білок, цукрову пудру та борошно. Перемішати до однорідності.
  5. Тісто розкачати завтовшки 3–4 мм і нарізати квадратами.
  6. У центр кожного викласти начинку, з’єднати протилежні кутики та ретельно защипнути краї.
  7. Перекласти конвертики на деко з пергаментом і випікати за температури 180 °C близько 20 хвилин, до золотистого кольору.
  8. Трохи охолодити й за бажанням посипати цукровою пудрою.

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рецепт випічка кисломолочний сир булочки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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